新加坡银企积极开拓重庆互联互通示范项目商机

记者从15日召开的2017年新加坡暨区域商务论坛上了解到，新加坡各界看好重庆战略性互联互通示范项目，并积极开拓该项目带来的商机。
在该论坛有关重庆互联互通的分论坛上，新加坡国际企业发展局中国司司长何致轩表示，重庆互联互通示范项目是新中第三个政府间合作项目，与中国提出的“一带一路”倡议紧密相连。自2015年11月提出以来，该项目进展顺利。这是一个开放的平台，倡导对金融、航空、交通物流和信息通信四大合作领域感兴趣的各界人士加入其中，推动重庆乃至中国其他地区的发展，也将提高新加坡的互联互通，为新加坡企业提供更多商机。
他透露，2015年底，新加坡企业到重庆的累计投资达57亿新加坡元，而到2016年底这一数字就增长为89亿新加坡元，增长势头非常强劲。
新加坡华侨银行全资附属公司华侨永亨银行重庆分行行长黄钰刚表示，新加坡三大本地银行星展银行、华侨银行和大华银行都在重庆开设了分行，未来新加坡企业还有意向重庆的医疗和教育等领域拓展。
大华创业投资管理董事总经理谢建伟说，他们去年与中国相关企业建立了中新互联互通基金，为不同企业提供不同的融资选择，推进重庆互联互通项目的四大重点领域的发展。
由新加坡工商联合总会举办的2017年新加坡暨区域商务论坛，将聚焦二十一世纪海上丝绸之路沿线国家区域合作中的商机。开幕式上，新加坡工商联合总会与中资企业（新加坡）协会联合发布了BRI Connect商务平台。该平台旨在助力“一带一路”项目在新加坡、中国及其它“一带一路”沿线国家和地区的落地及实施。（新华社）
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