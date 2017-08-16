朝鲜导弹抵达关岛仅14分钟 岛上居民和游客见怪不怪

西媒称，隔着浩瀚的太平洋，关岛图蒙湾的主要街道与美国西海岸任何一个度假胜地的街头别无二致。在这里无论是快餐店还是奢侈品店都到处可见。游客不但可以居住在舒适的酒店，还可以享受到便捷的租车服务。挤满了游客的旅游巴士随时会从身边驶过，只留下一路的乡村音乐。但还是有两个方面会让人猛然意识到关岛作为美国飞地的特殊身份：当地人主要使用日语和韩语，以及美军长期驻扎在关岛的军事基地。
据西班牙《国家报》8月14日报道，1898年美国从西班牙手中夺走关岛之后就在这里设立了海军基地。二战爆发后，美军于1944年在关岛建立安德森空军基地，以便向日本派遣轰炸机。两座军事基地占地面积就占关岛总面积的30%。面对这样的关岛，朝鲜日前竟然威胁要向其发射4枚弹道导弹。
关岛当局8月14日指出，关岛的安全“得到了保障”。关岛总督埃迪·卡尔沃在记者会上表示，假如朝鲜领导人向关岛发射导弹，那么导弹突破由美国及其盟友在该地区铸造的坚固防线的可能性微乎其微。卡尔沃还表示，和所有美国人一样，关岛已经做好了应对威胁的准备。当局没有提高警戒级别，也没有制定撤离计划。因为朝鲜发射的导弹只需14分钟就可以抵达关岛，根本就没有时间疏散居民。
报道称，军费开支占关岛经济总量的将近三分之一，并间接创造了数千个工作岗位。在岛上16万居民当中，大约有6000人加入了军事基地的分遣队。很多士兵居住在基地之外，融入了当地社区。在眼下这种特殊情况下，大部分关岛人认为军事基地的存在给他们带来了宽慰。关岛大学教授戴安娜·瑟伯表示，虽然军事基地占据了大部分土地，但是很多关岛人都体会到军事存在带来的好处。在当前局势下，军事存在具有威慑力，不应忘记关岛是美国唯一曾被侵略的领土。
但是对一部分关岛人而言，住在战略军事基地旁边却是痛苦的来源。一位当地居民表示，很多关岛人认为美国驻军毫无积极意义。早在二战之前关岛就成为靶心。虽然关岛居民尝试着适应这种生活，但是与军事基地带来的危险实在太大，而且关岛人的想法从未被认真对待。
报道称，作为美国的海外属地，关岛虽然在美国统治之下，但关岛居民并不享有投票权。关岛的国会代表拥有发言权，但同样没有投票权。
报道称，旅游业是关岛的支柱产业，2016年迎来了150万游客。虽然朝鲜发出威胁，但是游客享受碧海蓝天的好心情并没有受到影响。8月是关岛的旅游旺季，因为这个季节恰好是日本的假期。酒店入住率高达90%以上。大多数游客来自韩国和日本，这两个国家的居民对朝鲜的战争威胁早就习以为常。一位携家带口前来旅游的日本游客丝毫不感到担忧。他说：“假如局势危急，美军家属早就撤离了。”
虽然上周当局发布了应对导弹袭击指南，但是所有人都没有放在心上。一位服务员在接受采访时轻描淡写地说：“这和预防台风指南没有差别。我们早就见怪不怪了。”
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