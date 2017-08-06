三星领导人李在镕行贿案宣判 获刑五年

韩国三星集团领导人李在镕行贿案经过六个月的审理后于周五宣判，李在镕获刑五年。韩国前总统朴槿惠因相关的丑闻下台。
根据首尔一家法院的裁决，李在镕曾进行行贿，以期获得时任总统朴槿惠的支持。该法院还发现，李在镕犯有海外藏匿资产、挪用公款和作伪证罪。
49岁的李在镕是三星集团的继承人，他因涉嫌向朴槿惠行贿，以助其获得三星电子(005930.KS)母公司的控制权，自2月以来一直被羁押。三星集团是全球最大的商业帝国之一，而三星电子则是全球领先的智能手机和芯片制造商，涉足医药、家电、保险及酒店等领域。
李在镕否认有不法行为。
他的律师之一Song Wu-cheo表示，李在镕将提起上诉。
“整个判决是不可接受的，”Song表示，并称他有信心高级法院将确认他客户是无辜的。
根据韩国法律，三年以上刑期不得缓刑。五年是韩国企业领袖被判的最长刑期之一。
首尔中央地方法院称，三星向朴槿惠密友崔顺实支持的企业提供财务支持，构成行贿罪，其中包括提供72亿韩元(640万美元)资助崔顺实女儿的马术生涯。
检察官称，这些捐款相应地换取到回报，三星寻求到政府对其旗下两家子公司2015年颇有争议的合并案的支持，这帮助了李在镕进一步掌控公司。
李在镕的律师曾辩称公司合并是出于商业利益，但法庭并不认可这一点。
已遭罢黜的前韩国总统朴槿惠也因受贿而受审，预期今年稍后将宣判。
检察官认为朴槿惠和李在镕参与了同一宗腐败案，李的宣判对前总统而言恐也不会是好兆头。
数百名朴槿惠的拥趸今日稍早聚集在法院周围要求赦免李在镕。
63岁的保守派示威人士Son Tong-sok指出，检方以间接证据及媒体的不实报导起诉朴槿惠及李在镕，逮捕这两个无辜的人，是侵犯人权。
李在镕的祖父在1938年创立三星，三星已成为韩国家喻户晓的品牌，也是韩国由韩战后贫穷走上繁荣的缩影。
但多年来，三星也成为政客与财阀勾结的代表象征。
韩国民众过去曾肯定财阀带领国家跻身全球经济大国的成就，但现在已变成指责财阀阻碍经济进步及压迫中小企业。（路透社）
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