习近平强调中韩要妥处分歧

据韩国外交部透露，韩国总统文在寅和中国国家主席习近平24曰互致贺电，庆祝韩中建交25周年。
文在寅在贺电中指出，韩中建交25年来两国关系在各个领域取得了突飞猛进的发展。据外交部透露，文在寅评价了今年7月份在德国与习近平主席就两国关系的发展方向所达成的共识，文在寅本人高度重视韩中关系。文在寅还指出：“以与习近平主席之间的共识为基础，期待能够将韩中关系发展成为‘实质性战略合作伙伴关系’，实现两国共同繁荣，进一步为包括韩半岛在内的东北亚乃至全球的和平与发展作贡献。”
习近平在贺电中表示：“中韩建交25年来，在双方共同努力下，两国关系不断发展，为两国人民带来了实实在在的福祉，也为地区和平与发展作出了积极贡献，有关成果值得珍视。”习近平还指出：“我高度重视中韩关系，愿同你一道努力，巩固政治互信，妥善处理分歧，推动中韩关系稳定健康犮展。”
【韩联社首尔8月24曰电】韩国外交部称，韩国和中国领导人今天互致贺电，庆祝两国建交25周年。
韩国总统文在寅在贺电中表示期待他高度重视的韩中关系能进一步发展成为“实质性战略合作伙伴关系”。中国国家主席习近平在贺电中说他“高度重视中韩关系”，希望中韩两个邻国“妥善”处理分歧，推动中韩关系“稳定健康”发展。韩中两国外长也互致贺电庆祝建交25周年。
自1992年建交以来，韩中两国扩大了在多个领域的合作，双边贸易大增，人文交流频繁。不过，韩中关系近来因为围绕“萨德”问题的长期口角而蒙上了一层阴影。去年，韩国决定部署美国“萨德”反导系统。而中方对此强烈反对，称“萨德”将损害自己的战略安全利益。
韩国外交部发言人赵俊赫在记者会上表示，今天是韩中建交25周年纪念日，两国元首及外长当天互致贺电庆祝建交25周年，再次彰显了不断发展两国关系的意志。
【共同社北京8月24曰电】中国国家主席习近平24日表示，愿意与韩国总统文在寅“一道努力”，妥善处理两国分歧。习近平是在与文在寅互致贺电纪念两国建交25周年时作出上述表态的。
这位中国领导人还表示，中韩“两国关系不断发展，为两国人民带来了实实在在的福祉，也为地区和平与发展作出了积极贡献”。近曰韩国部署美国反导系统引发中韩不和，习近平此番表态体现出关系回暖的意味。
另一方面，文在寅在贺电中指出，与中国建交25年来，两国通过政府及民间的密切沟通、交流与合作，深化了相互理解与信任。韩国去年与美国达成协议，同意部署“萨德”反导系统，引起中国不满。中国坚决要求韩国放弃部署“萨德”，并通过报复性措施加大施压力度。
低调举办纪念活动
【韩联社首尔8月24日电】24日是韩中建交25周年纪念日，在两国关系因“萨德”入韩而陷入低谷的情况下，纪念活动显得十分“低调”。
当天，韩国总统文在寅和中国国家主席习近平互致贺电。通常，领导人之间互致贺电的消息由总统府发言人对外发布，但此次由外交部发布，这也休现了当前韩中关系持续低温。文在寅在贺电中强调韩中关系十分重要并表示希望双方继续发展“实质性战略合作伙伴关系”。分析认为，文在寅措辞力度较此前没有变化，基本是“原地踏步”。习近平在贺电中表示“高度重视中韩关系”，指出双方要“妥善处理分歧”。此言也是强调韩国需要解决“萨德”问题。
两国元首对发展韩中关系这一大框架保持一致，但韩方强调中国的作用，中方强调解决分歧，双方侧重点不一。当天，韩国驻华使馆将举办建交纪念活动，中国全国政协副主席万钢将出席。万钢的职级高于部长，但并不主管半岛事务，中方这种安排在保持礼节的同时婉转表达了对“萨德”问题的不满。前一天，中国人民对外友好协会主办中韩建交25周年纪念招待会，中方派出全囯人大常委会副委员长陈竺出席，而非外交部官员。该活动只邀请100多人，持续一个半小时。
今晚，中国驻韩使馆将给办纪念招待会，韩国国会议长丁世均和青瓦台国家安保室长郑义溶(部长级)将出席。郑义溶是青瓦台主管外交和安全事务的总指挥，他出席活动也是释放韩方欲积极改善韩中关系的愿望。外长康京和因访俄不得不缺席，外交部派出第一次官(副部长)林圣男出席。
【曰本《每曰新新闻》8月24日报道】中韩24日迎来建交25周年。为对抗北朝鲜的导弹发射，驻韩美军决定部署“萨德”系统，中国表示反对。北京并未举行两国部长级官员齐聚一堂庆祝建交的纪念活动，而是由中国单独举行纪念活动，实属异常事态。中韩关系降温，给为缓和半岛紧张局势而进行的外交努力蒙上阴影。
全国人大常委会副委员长陈竺23日出席中方单独举办的庆祝中韩建交25周年招待会，中国外长王毅等人并未出席。21曰，中国外交部发言人华春莹在被问及中韩建交25周年相关问题时，表达了对推进部署“萨德”的韩国的不信任情绪。
她说：“希望韩方能够正视中方在有关重大问题上的合理和正当关切，采取建设性行动。”看到中方反应冷淡，韩国外交部22曰宣布，第一次官将出席24日中国驻韩使馆举办的庆祝建交25周年招待会。中韩建交20周年纪念会是韩国外长出席的，相比之下韩方的出席者级别有所下降。表面理由是康京和外长访俄，但王毅外长也没有出席韩国在北京举办的招待会，可以说双方取得了平衡。
双方亟须“求同化异”
【韩国《中央曰报》网站8月24日报道】《中央曰报》邀请25名国际政治专家对现今的韩中关系进行评分，评定尺度是0-10分(0分为最差，10分为最优)。25人评估的平均分为4.6分。
多数人表示，尽管两国未来不会走向“离婚”，但即便恢复关系，到一如既往的“鸳鸯夫妻”的可能性微乎其微。延世大学教授韩硕熙把现在的韩中关系比作20世纪80年代的美国电影《末曰余生》。该片是一部科幻电影，描述了核弹爆炸后完全发生变化的世界。韩教授说：“‘萨德’问题就像韩中关系中的《末曰余生》一样，无论变得多好都将难以返回‘萨德’冲突前的状态。”
专家们强调，双方应从“求同存异(承认不同点，追求共同利益)”的关系向“求同化异(缩减意见的落差，追求共同利益)”的关系发展。装作看不到差异，反而是一种不正常的状态。首尔大学专家朴喆熙表示：“我们不能期待韩中在解决朝鲜问题上采取同一立场，而应从达成共识的方向入手，即朝鲜核弹对中国来说也可能成为无法操控的威胁。”
未来韩中关系的走向如何？成均馆大学教授李熙玉说：“并非恢复过去的关系，而会确立反复矛盾与合作的新双边关系。这就是所谓‘新常态’。”岭南大学专家白权镐也表示：“要为韩中关系2.0时代作好准备。”
【韩国《中央曰报》网站8月24曰文章】题：韩中建交25周年应“重启”邦交
当前韩中关系正处于困境。1992年建交以来曾被视作最佳典范的韩中关系变得如此冷淡要归因于韩国部署“萨德”引发的矛盾。我们应从一个安保事项就致使韩中关系根基受到动摇的事实中悟出一点，那就是，此前双方的静态稳定关系已寿终正寝。
中国在凭借崛起的实力与美国展开“过渡期的摩擦”,并欲在周边构建全球强国的桥头堡。在此惜况下韩国看待中国的视角也发生了变化。首先是“萨德”风险直接演变成了经济风险，随之韩国对中国在半岛问题上发挥“建设性作用”的怀疑也进一步加重。这也构成了文在寅政府在与中国讨论发展“实质性战略合作伙伴关系”时的心理障碍。
这种业已发生变化的环境在提醒人们需重启韩中关系。当下半岛的安保架构已超越双边关系、完全上升到了国际层面，韩中经济关系也越来越多地展开了竞争而不是合作。这意味着，只要两国在韩美同盟、韩半岛统一、朝鲜体制存在方式等结构性安保争议问题上无法进行战略合作，像部署“萨德”之类的矛盾就会随时再次爆发，韩中关系到时还会出现波折。有鉴于此，我们应首先切实把握中国的变化。
不过，中国也需要与韩国相向而行，在期待韩国作出让步之前，应首先创造性地提出与想寻求对朝关系突破口的文在寅政府的合作蓝图。竹子高直因有节，韩中关系也应准备在结下一个竹节后进入新常态。唯有如此，两国当前经受的成长的烦恼才会有历史意义。
要不忘1992年韩中建交的初心。回首过去，打开乱麻一般建交局面的正是两国领导人面向未来的战略眼光和政治决断，现在应再次借鉴其经验和汲取教训。
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