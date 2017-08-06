中美贸易大战难打响 但不排除爆发“钢铁战

俄媒称，美国钢铁业负责人呼吁特朗普总统尽快限制钢材进口，称美国钢铁工业因政府不作为而受损，但“勇敢的领袖”和“美国优先”口号可改变这种局面。对此，俄罗斯科学院美国加拿大研究所副所长维克多·苏彼杨称不排除中美中间将爆发“钢铁大战”，专家预测美国反华院外活动将向政府就其他方向的问题也施加压力。
据俄罗斯卫星网8月26日报道，中国商务部国际贸易经济合作研究院研究员梅新育对特朗普反应的可能结果进行了评估。他说：“我认为中美之间爆发钢铁贸易战的可能性低于百分之五十。首先，美国钢铁企业高管的上述行为是可以理解的，但是就此发起一场钢铁贸易战的难度还是很大的。几个月以前，美国就曾发起了钢铁贸易调查，目前也没有得出什么结论。今年以来，美国的钢铁进口的确在增长，但是中国出口美国的钢铁量是比较少的，甚至与此前相比呈下降趋势。因此，如果美国拿中国的钢铁出口说事，是非常荒谬的。其次，美国钢铁行业本身就是不求上进的行业典型，该国钢铁产业在一战前就已经位居世界第一，二战结束多年后也仍然保持世界第一的位置，但是自上世纪60年代开始，美国在全球钢铁产业中的地位不断下降，根本原因不是其他国家实行不公正贸易政策，而是美国钢铁产业自身一味寻求垄断收益，不求上进，不肯提高效率满足客户需求，而是将注意力集中在别国子虚乌有的不公平贸易政策上。钢铁产业是美国最需要改革的产业之一，限制钢铁进口对美国也没有好处，只能是继续扶持和保护落后、不思进取的企业。相反，这对中国的影响有限，因为美国已经不再是中国主要的钢铁出口市场了。”
前一天，美国钢铁工业研究所宣布，7月份的钢铁进口量同比增长了22%，进口钢铁在美国市场约占28%。去年，美国钢材进口量大大缩减，原因在于，商务部对中国和其他国家的钢铁制品实施较高的反倾销税和反补贴税。尽管如此，今年的进口量还可能重复2015年创下的纪录。
报道称，特朗普正感受到批评的压力。观察家们认为，美国诸如纽柯钢铁公司、安赛乐米塔尔集团、贸易金属公司和AISI公司等大企业总裁所写的函件，不仅将推动调查，而且实际上已经能看出结果了。他们预测，根据不同型号，钢铁和铝制品关税将提高80%。关税提高，首先遭到打击的是中国钢铁企业。维克多·苏彼杨称，不排除中美之间将启动“钢铁大战”。
他说：“中美爆发‘贸易战‘的声音越来越响，但却很难落实，因为双方依存度太高了。据评估，美国消费市场中80%的商品是中国生产的，中国其他一些商品在美国经济中也占比不小。因此，特朗普选前所做的和中国停止贸易的承诺实际上很难实现，但个别商品对抗是可能的。特朗普将试图落实自己的倡议，比如遏制中国、降低对中国的依赖度和减少从中国的进口量，审视两国的相互依存度可以看出，这方面可利用的资源不多。当然，反华院外活动还将有所动作，比如钢铁和铝制品就是这方面的典型事例，也许将弄出不小的声音。我不敢做出怎样的精确预测，但这两大领域也许将推出一些限制性措施，而且美国人已经不止一次对中国钢铁实施过反倾销税，新的限制性措施是完全现实的，我不排除将发生‘钢铁战’。”
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