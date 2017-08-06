中国加强战略石油储备：防中印海战影响能源供应

印媒称，在从朝鲜半岛到喜马拉雅山区的洞朗高原危机重重之际，中国一直在加强其战略石油储备，一艘艘巨型油轮在中国各大港口卸货的景象也就不足为奇。
据《印度教徒报》网站8月27日报道，本月早些时候，在位于东中国海沿岸的宁波港，出现了世界上最大油轮TI欧洲号的身影，这艘巨型油轮一次能够运载300万桶石油，差不多相当于石油富国科威特的单日总产量。
报道称，中国依赖能源进口，因此，致力于增加战略石油储备是可以理解的。中国的担忧出于地缘政治竞争，主要聚焦于连接印度洋与太平洋、见证大量全球贸易的马六甲海峡。在中国运输的石油中，将近80%经过印度洋或马六甲海峡，油轮和集装箱货轮在这一海峡的双向行驶的中断，将带来灾难性影响，因此，中国力求避免所谓的“马六甲困境”。其大型东西管线系统将中亚天然气通过陆路输至上海、广州和深圳等沿海工业中心，建设巴基斯坦瓜德尔和缅甸皎漂等港口很可能是为了避开棘手的马六甲海峡。
关于中国战略能源储备的规模，目前尚无定论。中国商务部称，到2016年年中，中国有3325万吨原油储备。但其他人士利用卫星图像和大数据估计，该国的原油储备量要大得多。洞朗高原的危机以及中印军队间的僵持激化为公开冲突的可能性使中国的能源安全成为关注焦点。一些分析人士称，中印若发生冲突，可能涉及海战，从而影响中国的能源供应。
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