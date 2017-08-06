裙带主义挖西方民主墙脚 美寻租现象严重

美国《外交》双月刊网站7月19日发表美国人口分析网站创建人兼主编萨米·卡拉姆题为《资本主义没有赢得冷战的胜利——为什么裙带主义是真正的胜利者》的文章称，26年前，苏联解体时人们普遍认为，西方已经赢得冷战的胜利。这种以偏概全的说法仅仅部分属实。在那之后的时期，在经济活动中比重越来越大的是裙带主义。
什么是裙带主义呢？
文章称，哈佛大学的马尔科姆·索尔特提在其2014年发表的论文《美国式裙带资本主义——我们在这里谈论的是什么？》中写道：“简言之，这种沆瀣一气既挖了政府中民主制度的墙脚，也破坏商界竞争，因而产生短期和长期的不利影响。”
索尔特进一步定义了裙带资本主义工具箱中的三个主要要素：给民选官员提供的竞选捐款、对国会和法规制定部门进行的大力游说，以及官商勾结的“旋转门”。虽然可以设想，许多行业都得益于攫取利益或者寻租行为，但一些行业历来都比其他行业更容易受到影响。正如英国《经济学人》周刊所指出，金融、能源、基础设施和房地产行业都具有吸引和滋生裙带风气的可悲历史。
四大指标提供警示
文章称，有了定义之后，我们现在来研究一下裙带主义在当今世界上的普遍性。在这里，四个关键指标可以作为裙带主义横行的警示。
首先，如果一国按照公认的腐败指数得分很低，其经济被采掘业主导，那么就应该亮起“红灯”。在许多此类地方，政府和商界精英联手加强对权力和财富的掌控，把竞争对手排除在机会之外。在许多情况下，这些私企都有海外机构在能源或者矿产行业的投资协助，并讨好地方政府以获取探矿权。巨大的利益和巨额资金巩固了精英们的地位，但往往损害了普通公民的利益。
在货币流通中，许多发展中国家会把大量资产投入伦敦或纽约等西方城市的房地产中，或者瑞士银行以及离岸银行的账户中。这些资产的很大部分随后会流向世界大型金融中心的资产管理者和对冲基金等机构。这些金融中心不仅包括纽约、伦敦和香港，而且包括开曼群岛、巴拿马和塞浦路斯等离岸避税天堂。
其次，如果一国在政治多元化、司法独立、男女平等或人权等领域落后，人们就可以稳妥地推测裙带主义在该国有影响。
第三，如果一国经济过度依赖原材料出口或低附加值产品，而不是生产率或创新，那么裙带主义就可能在此大行其道。
第四，高收入造成的不平等现象可能意味着裙带主义在经济领域削弱了竞争。发达国家对这种问题并没有免疫力，因为自20世纪90年代中期以来，美国的裙带主义和不平等现象同步发展。这种不平等在很大程度上来源于在能源、金融、法律和房地产领域的从业人员捞取好处。
美国寻租现象严重
文章称，我们看到，所有四个指标在西方国家都日益普遍。自20世纪90年代初以来，金融部门等寻租行业迅速成长，在GDP和公司利润当中占有越来越大的比重。
文章称，近年来，由于“旋转门”和所谓的“精英阶层的亲戚关系”，司法独立也受到质疑。这种关系意味着就读于相同大学和就职于相同公司的人们倾向于珍视彼此之间的合作，而不是彼此对抗。
同时，美国的生产率和美国公司的利润也越来越依赖国外业务。
最后，正如经济学家托马斯·皮凯蒂等人所说，财富的集中自1980年以来不断加剧。皮凯蒂指出，在1950年以后的30年里，最富裕的10%的人们掌握的财富比重保持在近30%。但从1980年至今，比重稳步增加到今天的近50%。公平而论，这种增加并非全归咎于裙带主义和竞争的削弱。科技和利用名牌效应打入海外市场的能力也起到了作用。但毫无疑问，可以谋取暴利的行业中身居高位的人们所捞到的好处是不成比例的。
文章称，综合各种证据来说，如果确有一种经济制度在苏联后获胜，那么它不是西方输出到世界其他国家的资本主义，而是殃及世界其他地方、并在美欧扎根的裙带主义。
在今天的头条新闻中，美国与身份不明的俄罗斯利益之间的模糊关系强化了以下观点，即来自较小经济体的金钱和影响力实际上能够严重腐蚀富裕的西方国家的体制。
文章称，很久不曾在美国见到这种严重的公开裙带主义了。但其根源却是几十年来的腐蚀过程。在此期间，表面看来开放的美国经济一步步背弃长期以来的自由主义，日渐接近货真价实的裙带主义。
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