法媒看比雷埃夫斯：欧洲心脏处的中国港口

法国《费加罗报》8月5日发表“新丝绸之路”系列报道第五篇《比雷埃夫斯，欧洲心脏处的中国港口》称，中远集团如今控制了地中海最大港口的全部业务。中国人通过希腊踏入欧洲，扩大“新丝绸之路”的网络。
文章称，中国远洋运输（集团）总公司于2008年6月获得了希腊比雷埃夫斯港货运区二号码头特许经营权。巨大的蓝色起重机一路延伸到该企业刚刚修建的三号码头上。该企业其实已经在私有化框架下拿到了整个比雷埃夫斯港。货港、游客港和远洋游轮港，一切都在中方控制下。
不过，货运港工会秘书长乔治·戈戈斯表示：“我们保留了之前的集体协议和工资。”
文章称，中远集团之所以与此前造成港口业务完全瘫痪的希腊码头工人取得了和解，是因为它在该港有大规模计划。人称“傅船长”的中国远洋比雷埃夫斯港集装箱码头有限公司（中远比港公司）总裁傅承求想要在2018年春季完成渡轮和游轮码头的改造。这是一个巨大的挑战，因为比雷埃夫斯港是地中海客流量最大的港口。傅承求还想开发酒店，翻新楼房和商业中心，改变港口的面貌，满足呈指数级增长的度假需求。
2016年，有近100万人次的游客经过比雷埃夫斯港，比2015年增长了12%，而且今年的数据似乎将再次大幅提升。业内人士预计，经过比雷埃夫斯港的中国游客在2021年或将达到100万人次。实际上，很少有人对中国人的抱负提出异议。
北京盈科律师事务所合伙人彼得罗斯·马沙斯解释说：“中国人在货运港的成果很可信。几年内货运业务增加了两倍。二号和三号码头的盈利增长了8.7%，达到3140万美元。”北京投资的铁路线加快了运输。彼得罗斯·马沙斯强调：“这也是希腊政府的收入，因为中远集团纳税并创造就业。”他和许多人一样看到了希腊依靠中国投资摆脱危机的契机。
文章称，中国对希腊的青睐得到了希腊最高层的鼓励。亚历克西斯·齐普拉斯总理就是欧洲的几大中国捍卫者之一。他知道自己的国家被债务（相当于国内生产总值的180%左右）压得喘不过气，清楚投资对重振经济的重要性。
另外，大部分希腊人对中国投资没有异议。雅典其实是中国战略的重要一环，因为这里是进入欧洲的门户。因此中国的“新丝绸之路”通往雅典。中国人根本不满足于比雷埃夫斯港，还打算在陆上运输、电信、能源和旅游业投资。他们感兴趣的是辐射欧洲的前景。
文章称，中国人通过希腊踏入欧洲，扩大网络，将自己的货物运往比雷埃夫斯港。而巴尔干国家或将成为中国人旨在加强对欧洲的辐射的下一个目标。
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