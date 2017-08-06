欧盟统计局１日发布的数据显示，今年第二季度欧元区经济环比增长0.6%，同比增长2.1%，增速分别高于第一季度的0.5%和1.9%。分析人士认为，随着欧洲政治风险减弱以及希腊逐渐走出债务危机，欧元区经济加快复苏，下行风险减弱，下半年增长势头或将更强劲。
内需提供支撑
内需是欧元区经济增长的重要驱动因素。能源价格低位徘徊以及欧洲央行超低利率政策对欧元区内需形成支撑。
欧盟统计局数据显示，今年5月，欧元区商品零售额环比增长0.4%，增幅高于前一个月的0.1%；同比增长2.6%，增幅与前一个月持平。另据欧盟委员会统计，6月欧元区消费者信心指数创16年新高。
消费增长受到失业率下降支撑。目前，欧元区就业形势持续好转，失业率已降至欧洲债务危机前水平。数据显示，今年6月，欧元区19国失业率从5月的9.2%降至9.1%，低于去年6月的１0.1%，为2009年2月以来最低水平。
从成员国来看，已公布数据显示，今年第二季度法国、西班牙、奥地利和比利时等国经济均实现稳健增长。
国际货币基金组织在最新发布的《世界经济展望报告》中，将欧元区今明两年经济增速预期分别上调0.2和0.1个百分点至1.9%和1.7%。
政治风险减弱
政治风险是近年欧元区经济增长面临的重要不确定因素。但是，随着法国、荷兰等主要成员国大选尘埃落定，民粹主义纷纷失利，欧元区经济增长面临的政治风险正在逐步消退。
欧元区第一大经济体德国将于9月举行大选。由于与选举相关不确定性减弱，德国经济呈现出稳健增长态势。德国联邦统计局数据显示，受到投资和出口双引擎支撑，德国经济今年第一季度环比增长0.6%，为过去一年以来最大增幅。
在英国“脱欧”问题上，尽管进展有限且关键议题未获突破，但谈判已步入正轨，市场也正在逐步消化“脱欧”带来的不利影响。有欧洲媒体分析，英国“脱欧”后或许在一定程度上有利于加强欧盟内部团结，并推动欧洲一体化继续前行。
希腊形势好转
7月25日，希腊宣布发行新的5年期债券，这标志着希腊在脱离债券市场3年后重返国际债市。据报道，该批债券认购额达30亿欧元，债券利率明显低于2014年上一次发行债券时的利率。
分析认为，希腊以更低成本重返债券市场释放出积极信号，表明救助计划下的紧缩措施和相关改革取得成效，投资者对希腊债券的兴趣将为希腊经济赢得更多信心。
然而也有分析认为，希腊银行系统依然脆弱，不良贷款负担沉重，公共债务依然高企。即便重返国际金融市场，希腊政府目前的借贷成本仍远远高于国际平均水平。因此，除非欧元区债权人同意向希腊提供更有力度的债务减免措施，否则希腊可能需要第四轮救助。
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