德国日化巨头引入支付宝服务中国顾客

德国日化用品连锁超市罗斯曼（ROSSAMANN）采购和市场部负责人拉乌尔·罗斯曼日前表示，罗斯曼通过引入支付宝，正努力为中国顾客打造更简易、便捷的购物体验。
罗斯曼接受新华社记者采访时说，中国顾客对德国商品，尤其是婴儿产品、化妆品以及有机产品的需求越来越大。“中国顾客对我们来说非常重要，”罗斯曼说，“我们十分欣喜，支付宝作为新的支付方式已经引入到德国境内的连锁店以及电子商务领域。”
据悉，自今年5月以来，罗斯曼超市已经在德国境内的2000多家连锁店引入支付宝，中国顾客可以通过手机扫描条形码进行付款。
罗斯曼公布的数据显示，近年来，每年约有近200万中国游客到访德国。在德国旅游期间，他们的购物消费支出平均达3000欧元（约合3543美元），其中通过支付宝扫码完成的交易额通常可达几百欧元。
罗斯曼说：“除中国游客外，大量在德国旅居的中国人也是我们的主要目标群体。我们仍在不断了解中国顾客的需求和偏好。”他表示，已在天猫开设旗舰店的罗斯曼超市还将进一步联手支付宝，为中国顾客提供更多的优惠券和打折信息。公司还计划在今年内开通微信和微博账号，扩大在中国的品牌影响力。
罗斯曼超市创办于1972年，现主营婴儿食品、日用化妆品及卫生用品等，全球员工数量约5万人。目前，罗斯曼在欧洲地区开设了3600多家门店，其中大约2100家在德国境内。
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