美对华贸易调查恐殃及日本：或要求日本削减贸易赤字

日媒称，美国总统特朗普8月14日下令启动对华贸易调查。日本政府将在对中国知识产权问题上探索日美合作，另一方面，也有越来越多声音担忧美国在贸易政策方面的强硬姿态。
据《日本经济新闻》网站8月16日报道，特朗普14日临时从度假地新泽西州返回白宫。他在签署总统令的仪式上强调称：“将落实竞选纲领。”指示美国贸易代表办公室（USTR）对中国进行调查。
报道称，日本与欧洲在这一问题上也与美国保持着一致步调，多年来一直批评中国。
中国提出通过第四次工业革命、到2025年成为“制造强国”。日本方面对“中国将按这个目标加快获得技术”抱有警惕，期待美国的调查踩下刹车。
报道称，调查将包括制裁措施在内的美国《1974年贸易法》301条款的适用纳入视野。如果美国贸易代表办公室认定中国的知识产权制度“存在问题”，则将讨论提高中国产品关税等。不过，美国政府高官表示，此番调查有可能需要约1年时间。
美国《1974年贸易法》301条款有可能违反禁止单方面限制进口的世界贸易组织（WTO）规则。WTO启动的1995年以后，几乎没有实施制裁的案例。虽然特朗普政权在贸易方面暗示制裁，但不可否认这也可能仅仅只是对中国的“威胁”。
报道称，特朗普政权一直在讨论7月实施钢铁的新进口限制，但仍在推迟实施。此前一度声称将中国指定为汇率操纵国，但美国财政部也推迟了这个行动。该政权将贸易和汇率政策定位为谈判筹码，难以预测是否实施相关行动。
在日本政府内部，对于有可能抵触WTO规则的美国的制裁启动，出现了担忧的声音。这是因为，在推进自由贸易的立场上很难支持美国。特朗普政权也要求日本削减贸易赤字，日本警惕美国的强硬姿态加强。由于朝鲜局势难以预料，“只能关注局势发展”。
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