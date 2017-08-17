特朗普称金正恩决定暂不袭击关岛“非常明智”

外媒称，据朝鲜官方媒体15日报道，朝鲜领导人金正恩决定暂不袭击关岛，以缓解与美国间的紧张局势，他要再观察美国行动一段时间，以作出进一步决定。美国总统特朗普16日表扬了金正恩收回向关岛发射导弹的计划。
据法新社8月16日报道，特朗普在推特上写道：“金正恩作出了一个非常明智且深思熟虑的决定，否则将是不可接受的灾难。”
特朗普上周警告朝鲜，如果它继续用弹道导弹计划威胁美国及其盟友，就将面临“烈焰和怒火”，他的这一即兴评论令全世界感到震惊，加大了美国可能对朝鲜发动核打击的可能性。
据法新社8月15日报道，在朝鲜领导人金正恩推迟其向美国海外属地关岛发射导弹的威胁之后，美国国务卿蒂勒森16日说，华盛顿仍然愿意与朝鲜谈判。
但这位美国首席外交官说，这样的谈判在什么时候开始将取决于金正恩。蒂勒森先前曾坚称，平壤必须证明自己接受放弃核计划。
在被问及金正恩决定推迟导弹发射一事时，蒂勒森说：“此时此刻，我根本不会对他的决定作任何回应。我们仍然有兴趣寻找对话途径，但这取决于他。”
蒂勒森的女发言人希瑟·诺尔特说：“朝鲜必须采取一些十分严肃的措施，以向我们证明他们将认真对待自己在实现朝鲜半岛无核化方面的兴趣和意愿。它还得做许多其他事情。蒂勒森国务卿对于这个问题已经谈了很多。他也说过‘我不会为了回到谈判桌而作出让步’，朝鲜明确地知道它需要做什么。”
据埃菲社8月15日报道，美国15日指出，尽管朝鲜方面一再强调将把美韩军演列入是否打击关岛的考量因素，但美国政府依然不会取消与韩国原定于21日开始的联合军演。这些警告显然针对的是美韩“乙支自由卫士”年度联合军演，这在朝鲜政府看来是一种挑衅。
美国国务院发言人诺尔特在例行记者会上表示，美方将按计划于21日执行这一军演计划。她说：“我们有权与我们的盟友韩国展开这场军演，我们将继续推进这一计划，不会变。”五角大楼发言人、陆军中校克里斯托弗·洛根克随后也证实美韩军演将“按原计划进行”。
另据英国《独立报》网站8月15日报道，美国国防部多位官员称，朝鲜已经在一次可能的发射之前把导弹设备转移到了特定位置。在平壤发出威胁的紧张背景下，美国卫星发现朝鲜对具有中程弹道导弹发射能力的发射器进行了运输。
有消息人士告诉美国有线电视新闻网，据信这一移动“与朝鲜上周有关攻击关岛附近水域的威胁并无直接关系”。但他们还说，美国军方正在“密切观察”这一活动。
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