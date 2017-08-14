调查显示：五成四香港家长担忧子女不能独自解决问题

青少年学童管教议题越来越受社会关注，香港研究协会14日发布的一项调查结果称，五成四的香港家长担忧子女不能独自解决问题，逾七成家长认同开明权威型模式，而基层家长则对为人父母的感受最为负面。
香港研究协会于4月27日至7月28日展开全港随机抽样电话调查，访问了1079名幼儿园、小学及中学生的家长，以了解其管教子女的模式及态度。
调查显示，有五成四的受访家长对“当子女不在身边时，我会担心其不能独自解决问题”表示“非常认同”或“较为认同”，反映不少家长认为子女缺乏足够的解难能力。
分别有四成三及三成九的家长对于“因为工作或生活繁忙，我只有很少时间陪伴子女”及“为了令子女开心，我会满足其要求”表示“非常认同”或“较为认同”。调查认为，前者反映港人的生活工作模式或已危及亲子关系，后者则反映部分父母有过分溺爱及纵容子女的倾向，长远或会影响子女的行为及情绪。
当问及家长如何形容自己为人父母的感受时，六成二家长表示“享受”或“值得”，两成七则表示“有压力”或“疲倦”。值得注意的是，交叉分析显示基层家长的正面观感净值（“享受”及“值得”减去“有压力”及“疲倦”）只录得正6%，比例远较中产家长的正57%为低，反映基层家长对为人父母的感受最为负面，或与其家庭经济负担较沉重有关。
调查还指出，有逾七成家长表示“非常认同”或“较为认同”开明权威型模式，包括会和子女“讨论及分析其行为带来的后果”（81%）、“商讨，清楚订明要遵守的规矩”（80%）、“会接纳子女提出的不同意见”（76%）、“做错时会主动向子女道歉”（75%）等，反映大部分家长最理想的管教模式为开明权威型。
香港研究协会表示，父母的管教模式及态度对儿童及青少年的个人成长和发展非常重要，更会关系到城市的竞争力。特区政府应积极检视现有的亲子教育政策，完善相关范畴的支援措施，致力纾缓家长管教子女时所面对的压力，为家庭营造良好的学习环境，让学童在温暖和融洽的环境下成长。（新华社稿）
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