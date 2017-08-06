支付宝积极寻找新加坡伙伴争取本地用户 但面临很大的挑战

中国支付服务产品支付宝，正在积极寻找新加坡本地合作伙伴，希望推出可以服务于新加坡本地用户的电子钱包。但新加坡本地的支付系统正急起直追，专家认为这会给支付宝带来挑战。
目前支付宝在新加坡主要服务于中国游客和一些在新加坡的华侨。
新加坡《今日报》今天报道说，支付宝正在探讨在新加坡推出供新加坡本地消费者使用的电子钱包。
报道引述支付宝新加坡地区经理黄宏玮说：“我们将很快为新加坡消费者提供电子钱包。”
不过，报道说，他没有提供具体的时间表。但报道引述支付宝所属公司蚂蚁金服表示：“蚂蚁金服仍然在寻找新加坡本地的伙伴。”
目前，支付宝在新加坡一些商家和出租车提供支付服务，但目前只能服务于有中国支付宝账户的用户，例如中国游客和新加坡华侨。
报道说，支付宝昨天宣布与新加坡的长诚支付（CCPay）合作，协助牛车水一带的商家推出电子付款系统，这也是主要针对中国游客和华侨。
今天的《联合早报》报道说，目前，新加坡的支付宝交易都是人民币结算。以长诚支付为例，中国游客在支付宝手机应用输入要支付的新元金额后，系统会根据当天汇率计算出人民币金额。顾客付款后，支付宝后台会把收到的款项从人民币转换为新元，再转账给长诚支付，长诚支付接着把款项转入商家的银行户头。
该报指，支付宝每笔交易向商家收取介于1%至2%手续费。
不过，《今日报》引述黄宏玮说，商家要支付的手续费其实是很低的，从0到极具竞争力的比率。
长诚支付董事黄冠华说，为推动更多新加坡本地商家，尤其是小贩使用支付宝系统，公司目前免收小贩客户的系统安装费和手续费。
新加坡的小贩很大的比例不愿意使用电子支付，主因是业者会收取小贩价格不菲的手续费，以及安装支付终端也很麻烦。
《今日报》引述专家认为，支付宝一定会大动作进行折扣和促销来吸引新加坡的新客户。
但专家认为，支付宝在新加坡本地人中推广电子钱包并不容易。
毕马威新加坡金融服务顾问谢德耀（音）表示，新加坡本地的支付服务PayNow正在向商家推广，这可能会让用户对支付宝钱包的需求减少，《今日报》说。
PayNow可以让新加坡主要的7个银行的用户通过手机号码收发款项。同时，新加坡政府星期天宣布，这项服务将在半年内推出扫码支付，以向小商小贩推广。
谢德耀说，PayNow最近的目标是要减少现金和支票，下一步就是扩大商贩支付。
“一旦推出，新加坡本地居民将不再需要为无现金支付增加一个电子钱包了。”
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