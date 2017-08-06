亚马逊在中国率先采用“无人驾驶”智能供应链 ：几乎无需人工干预

网购被成为中国的新“四大发明”之一，与之对应的物流业在中国的发展也得到了繁荣。物流是过去十年间最大的商业奇迹，但是较之美国等发达国家还有一定差距。
亚马逊近日宣布，在中国区率先启用全新的“无人驾驶”智能供应链系统。这套系统基于云技术，大数据分析、机器学习和智能系统等方面的领先优势，可以自动预测、自动采购、自动补货、自动分仓，并且自动根据客户需求调整库存精准发货，从而对海量商品库存进行自动化、精准化管理。整个过程几乎是零人工干预。
此外，据悉亚马逊中国还对全新的智能供应链系统进行本地优化，使系统预测更好结合考虑中国本地特有的促销周期、公农历节假日、地域分布等对商品的影响，通过机器的自我学习和优化，对供应链下端的仓储运营、运输配送进行更准确的指导。
“亚马逊通过部署全球化的智能物流体系，实现了海量商品跨地域、无国界调拨和配送。这是亚马逊独有的、短期内不易被复制的优势。“亚马逊全球副总裁、亚马逊全球物流中国总裁薛小林在亚马逊中国首届创新日上表示，智能供应链可谓是未来商业升级的“最强大脑”，它决定着订单背后的发货逻辑和效率，直接影响客户体验。
亚马逊同样在全球范围内引领了末端配送模式的演进。2013年，亚马逊率先提出无人机30分钟送货的全新模式。2016年12月，亚马逊在英国成功完成了首次无人机送货试飞，全程仅花费13分钟。
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