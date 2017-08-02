“穿上军装”小游戏爆红：中国网民晒军装照庆建军节

英媒称，建军节（8月1日）前夕，中国社交媒体上出现许多军装照。中国媒体推出一款“快看吶！这是我的军装照”的互动游戏。用户可以上传自己的头像，选择不同年代的解放军军服，系统就会合成用户穿上军装的样子。
据英国广播公司网站8月1日报道，网友发布自己的合成军装照，表达对解放军的感谢、支持或景仰之意，也有网友“凑热闹”晒自己穿军服的“帅照”、“美照”。
报道称，BBC记者实际操作发现，互动游戏包含了“修图”功能，用户的脸型和肤质会经过修饰，制作出来的图片可能有令人惊喜的效果。
报道称，这款游戏大受欢迎。
中国人民解放军新闻门户网站中国军网与旗下的八一电视发布“朱日和阅兵MV”，多角度拍摄与剪接配上中国说唱团体“南征北战”的歌曲《生来倔强》。
报道称，电影《建军大业》7月27日在中国上映。《建军大业》是解放军建军90周年献礼影片，描述1927年中国共产党南昌起义，一步步创建军队的故事。众多当红年轻演员参与演出。
报道称，《建国大业》在中国上映六天，票房2.42亿人民币，排片场次超过5.3万场，位居榜单第二。榜单第一的是同为中国国产军事电影、讲述中国英雄的《战狼2》，同样上映六天，票房13.2亿人民币，排片场次超过13万场。
《建军大业》是“建国三部曲”的第三部。第一部是2009年中华人民共和国建国60周年时的《建国大业》，第二部是2011年中国共产党建党90周年的《建党伟业》。
报道称，中国军网还推出以解放军武器为主题的“大国重器”系列手机及电脑桌布，鼓励民众一起庆祝建军节。
报道称，除了电影，与建军90周年相关的电视剧也陆续开播。
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