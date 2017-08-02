中国新型无人机亮相建军90周年展：侦察范围广 可实施自杀攻击

美国《大众科学》月刊网站7月31日发表题为《来看看中国的新型6旋翼无人机和自爆无人机》的报道称，作为解放军建军庆祝活动的一部分，位于北京的中国人民革命军事博物馆正在举行一系列令人兴奋的展览，让人们可以一睹解放军的新型自行火炮、巡航导弹、弹道导弹发射车和可能最值得注意的战术无人机系统。
首先，官方确认解放军正在使用CH-901巡飞弹。这种短程小型无人机在2016亚洲防务展上首次公开展出。它是一款20磅（约合9公斤）重的固定翼无人机，飞行速度为每小时9至90英里（1英里约合1.6公里）。它装有一台电子光学摄像机，可对1.2英里范围内目标进行侦察。在必要情况下它能撞向敌方目标，引爆机载弹头。它类似于美国航空环境公司制造、用于特种作战的“弹簧折刀”式无人机。在军事博物馆，CH-901的发射装置安装在一辆4×4型装甲车上。该装置装有8个CH-901发射管，以及另外4个较细的用于发射更小型固定翼侦察无人机的发射管。CH-901巡飞弹发射车很可能被用于支援特种作战或两栖及空降部队等轻装部队，这些部队不能总是得到常规的空中和火炮支援。
另一辆4×4型装甲车上搭载了一种更有趣的东西：3架大型6旋翼无人机。这种无人机采用可折叠的螺旋桨支架，安放在可从装甲车后舱门拉出的抽拉式收纳架上。该机高约4英尺（1英尺约合0.3米），翼展约6.5英尺，机身上装有一台大型半球式摄像机。
根据其他类似尺寸的六旋翼无人机的性能来判断，这种侦察机的航程约为6-9英里，飞行高度超过3000英尺，最高时速为50英里，电池容量足够其飞行1小时。这样的配置表明，这种无人机很可能部署于营连一级，用于通信和侦察。
在六旋翼无人机搭载车旁边是另一种设计有趣的战术无人机系统。这是一种翼展2米的飞翼无人机。朝下的电动推进器说明它可能是一种拥有垂直起飞和常规飞行能力的倾转旋翼无人机。这种假定的倾转旋翼战术无人机也很可能由另一辆4×4型装甲车搭载。
报道认为，这些展品与中国人民解放军的更广阔展望十分契合。
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