俄做手脚？“闲置”波音747将变身“空军一号”

美国《军队时报》网站8月1日发表题为《波音公司将把未交付俄罗斯客户的747客机改装成新的空军一号》的报道称，去年，唐纳德·特朗普总统要求空军削减新“空军一号”项目的造价，否则将取消该项目。
现在，波音公司与空军已接近达成协议，将两架波音747客机改装成总统专机，但这对特朗普来说也许并不是一件好事。
消息人士向《防务新闻》证实，空军与波音公司将签署一项协议，将两架原本为俄罗斯的航空公司生产、但最终未交付的747-8型客机改装为总统专机。防务一号网站最早报道了有关谈判的消息。
空军发言人安·斯特凡内克说：“我们有关购买两架波音747-8型客机的协商已进入最后阶段，预计不久将签署合同。”
不过，这名发言人拒绝证实，空军是否会购买俄罗斯环空航空公司最初订购的两架747-8型客机。
波音公司发言人卡罗琳·哈奇森也拒绝证实有关协议的具体内容。
特朗普政府因被指与俄罗斯“串通”而受到严格审查，这也促使联邦部门对特朗普竞选团队与俄罗斯政府干预2016年美国大选之间的潜在联系展开调查。
了解谈判内容的消息人士急于将这两架客机与其最初的买家划清界限，反复强调这两架客机从未交付俄罗斯企业或政府，所以不存在任何被做手脚的机会。
俄罗斯环空航空公司在2013年订购了这两架客机，但该公司在2015年停止运营。
消息人士说，当时波音公司已开始建造这两架客机，在完成建造后，两架客机一直归属于波音公司。目前，这两架747-8型客机都停放在加州南部的南加利福尼亚物流机场。
有关官员拒绝透露，空军购买这两架未交付的客机，将从波音公司获得多大的折扣。
与《防务新闻》签约的航空专家承认，很难量化这两架客机将给空军节省多少经费，因为商用飞机的造价因协议的不同可能相差很大。
尽管波音747的标价是3.9亿美元，但实际价格可能远低于这个数字，而一架已建造完成但尚未交付的客机可能价格更低。
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