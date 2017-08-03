道指缘何半年再涨千点

纽约股市道琼斯工业平均指数2日再创收盘历史新高，站上22000点心理大关。自3月2日突破21000点后不到半年时间，道指再涨千点，年初至今累计涨幅已达11.4%。
分析人士认为，美国上市公司业绩向好无疑是近来推动美股频创新高的主要原因。
美国科技巨头苹果公司１日收盘后公布的最新季度财报显示，公司季度摊薄后每股盈利1.67美元，好于市场预期，季度营收454亿美元，也高于市场估值。截至2日收盘，苹果公司股价比前一交易日大涨4.73%，收于每股157.14美元。
此前脸书、谷歌母公司“字母表”等科技公司公布的季度财报也好于华尔街预期，而最早公布财报的银行股也多数表现稳健。
汤森路透统计数据显示，标普500成分股公司中已有70%的公司公布了二季度财报，其中72.3%的公司盈利情况好于市场预期，68.5%的公司营业收入高于市场估值。
据汤森路透最新预计，标普500成分股公司今年第二季度盈利同比上涨11.4%，营业收入同比上涨4.9%。
隆美银行全球资产首席分析师温贝托·加西亚在接受新华社记者采访时表示，除财报向好之外，美联储渐进的加息节奏以及市场对特朗普政府经济政策的良好预期，也是这半年来美股上扬的重要原因。
加西亚认为，如果地缘政治因素稳定，美国经济数据持续向好，今年下半年美股将继续保持涨势。
市场认为，随着本轮财报渐进尾声，投资者未来关注焦点将转向美国宏观经济数据以及美联储何时再次加息和开始缩减资产负债表。
美国自动数据处理就业服务公司当天公布的报告显示，7月份美国私营部门新增就业岗位17.8万个，低于市场预期的18.5万个。作为相关就业数据的前瞻，该公司数据一般与美国劳工部公布的非农就业数据高度匹配。
市场一直密切关注美国非农数据及其对美联储加息节奏的影响。目前，分析人士普遍预计美联储不会在9月再次加息。芝加哥商品交易所最新数据显示，目前市场对12月加息的预期仅为42.5%。
不过，也有交易员认为，目前美股已经存在估值过高现象，投资者应对此保持谨慎，一旦未来美股回调，高杠杆率或将加速股价跳水。
此外，特朗普政府承诺采取加大财政开支、加强基础设施建设、减税、放松监管等一系列措施，也是本轮美股上涨的推动因素之一。但是，自特朗普就任以来，各项改革措施推进并不顺遂，其承诺可信度已开始遭到质疑，“特朗普牛市”能否持续尚未可知。（新华社稿）
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