马克龙夫人接受采访为夫助威：他唯一缺点就是比我年轻

法媒称，在8月18日上市的《她》周刊刊登的一篇采访中，布丽吉特·马克龙确认她的角色“将不会由某项法律，而是由‘透明宪章’来确定”，该宪章将指出她“不领取薪酬”，并详细说明她的“任务和可用方法”。
据法新社8月16日报道称，布丽吉特·马克龙告诉《她》周刊，“爱丽舍宫网站将登出我与人见面以及参与活动的情况，这样法国民众可以准确知道我做的事情。”
“重要的是一切都非常清楚。”布丽吉特肯定地表示。这是自从5月7日总统选举以来，她首次接受采访。“与此前的所有总统夫人一样，我将承担我的公共角色，但法国民众今后将会知道我可以使用哪些方法。”
自5月7日以来，马克龙夫人便对媒体保持缄默，仅仅出现在一些杂志的图片报道或者爱丽舍宫发布在社交网络的视频中。这次她将成为《她》周刊的封面人物。
马克龙夫人身边的人士周三解释说，将于未来几天出台的“透明宪章”主要将确认现在的情况：布丽吉特有三个合作者，其中两人是派给她的总统顾问，还有一名秘书。这种人员配置比前第一夫人瓦莱丽·特里耶韦莱（5名合作者）、卡拉·布鲁尼（8人）和贝尔纳黛特·希拉克（20人左右）都要少。
据其身边人士介绍，马克龙夫人所投身的事务将以教育和残疾人事业为主。
报道称，在访谈中，布丽吉特提到了丈夫，毫不扭捏地就二人之间24岁的年龄差开起了玩笑。“埃马纽埃尔唯一的缺点就是比我年轻。”她说。
“我读到一些关于我们俩的东西时，总感觉是在看别人的故事。然而，我们的故事非常简单，”她继续说道，“如果我没有做出这个选择，我就错过了自己的生活。”
在被问及入主爱丽舍宫时，她回答道：“与埃马纽埃尔在一起，我非常习惯发生一些特别的事情，我总是自问下次冒险会是什么。20年来都是如此。”
另据法国国际广播电台网站8月16日报道，法国总统马克龙曾打算通过“第一夫人章程”给妻子布丽吉特设立“第一夫人”的官方职务。法国艺术家蒂埃里·保罗·瓦莱特在网上发起抗议请愿，获得31.5万法国人支持。马克龙只好把“第一夫人章程”改为“透明宪章”。
报道称，布丽吉特此次打破沉默接受时尚杂志采访，也是为支持率下跌的马克龙助威。
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