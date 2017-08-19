特朗普“硬碰硬”解散顾问团队

特朗普15日怒称弗吉尼亚州日前的种族暴力冲突双方都有责任后，引发总统经济顾问团成员接连请辞，而特朗普为解决此一危机，今天索性宣布解散两个白宫经济顾问与咨询单位。
能成为美国总统制定经济政策时的咨询对象本应是件光荣的事，然而今天一早，包括3M及金宝汤公司的首席执行官也选择加入美国制造业联盟主席保罗的行列，宣布辞去美国制造业委员会顾问一职。在此之前，包括默克药厂、安德玛和英特尔的首席执行官也都挂冠求去，全因特朗普在弗吉尼亚州种族暴力冲突上的立场。
不过经济顾问展现的一致态度并没能改变特朗普，他上午通过推特宣布，解散美国制造业委员会及战略与政策论坛，这和3M及金宝汤公司首席执行官宣布辞去顾问一职，几乎同一时间。
美国企业主选择捍卫大是大非，而特朗普作为总统却是大笔一挥，直接宣布解散顾问团体。白宫还未正式宣布，他就在推特上说：“与其向制造业委员会及战略与政策论坛的企业主施压，我终止这两个顾问团体，谢谢你们。”特朗普昨天于纽约的谈话就已显露其不耐烦与反击。
特朗普说，从制造业委员会退出的企业主，是为他们在美囯以外地区制造产品“感到尴尬而离开”。他还批评，这些企业的首席执行官没有认真看待在美国生产制造的必要性。
【《澳大利亚人报》网站8月17曰报道】特朗普的总统任期开始一部分一部分、一个争论一个争论地分崩离析。
他拒绝以应有方式谴责白人极端主义者，而两大商业顾问机构的解体在经济和就业领域对他构成严重打击，他疏远了几乎所有关键的共和党人和全体民主党人、世界领袖以及绝大多数各个种族和政治倾向的美国人。制造业委员会和战略与政策论坛这两大顾问机构的解体使特朗普失去来自美国一些最成功商界领袖帮助他实施经济计划的明智建议。
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