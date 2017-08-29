日本引进陆基“宙斯盾”面临三大难题

日本《朝日新闻》8月28日发表题为《引进陆基“宙斯盾”系统面临三大课题》的报道称，为对抗朝鲜的导弹试射，防卫省已经做出新的拦截态势，方针就是从美国引进陆基“宙斯盾”导弹拦截系统。如果实现，日本将成为全球第三个部署有该系统的国家。但除了导弹拦截技术原本存在的难度之外，还面临巨额成本以及来自周边国家的强烈反对。
报道称，关于陆基“宙斯盾”，防卫当局相关人士的认识大体上是积极的。因为他们认为这有可能减轻海上自卫队需要频繁应对朝鲜导弹发射的负担。
目前，下达给自卫队的摧毁措施命令已经形成常态。海自拥有4艘搭载有“标准”-3型海基拦截导弹的“宙斯盾”舰，但要覆盖日本全境，必须确保其中的3艘日常部署在日本海方向。
曾经担任海自地方总监的金泽工业大学虎之门研究生院教授伊藤俊幸表示，如果由于“宙斯盾”舰长期部署在日本海而无法进行必要的航海训练，“船员的技能将无法获得提升”。
而装备有性能更先进、且射程覆盖范围比“标准”-3更大的“标准”-3Block2A导弹的陆基“宙斯盾”系统，只需两套就可以覆盖日本全境。这将解放“宙斯盾”舰。
但是，引进陆基“宙斯盾”的财政负担不小。
美国洛马公司生产的陆基“宙斯盾”系统每套售价在800亿日元（约合7.3亿美元），两套就是1600亿日元。每套系统需要配备100名左右的自卫队员，而且需要巨额的维护费用。
安倍政权在持续增加防卫开支，目前的《中期防卫力整备计划》规定，年均防卫经费增幅为0.8%。但条件是通过彻底的装备采购改革等措施削减成本。财务省相关人士认为，如果要增加弹道导弹防御方面的开支，就必须削减其他方面的费用。
报道称，还有一个事实是，无论如何强化包括陆基“宙斯盾”在内的导弹防御系统，在朝鲜同时发射多枚导弹的情况下也很难做到全部拦截。安倍首相在2月的国会会议上曾说，“仅仅击落射向日本的导弹就能够保卫（日本）吗”，暗示导弹防御系统存在局限。关于引进陆基“宙斯盾”的问题，必须在国会等场合就“费效比”进行讨论。
日本引进陆基“宙斯盾”给东北亚局势带来的影响也将是连绵不绝的。
拥有陆基“宙斯盾”的美国正加速在那些加入北约的东欧国家部署该系统。作为欧洲导弹防御系统的一环，2009年提出的“欧洲分阶段适应方案”（EPAA）从去年5月开始在罗马尼亚率先启动。波兰则预定于2018年10月部署。
美国提出EPAA的目的在于拦截假想的伊朗导弹，但俄罗斯对此予以强烈反对。熟悉欧洲政治的庆应大学副教授鹤岗路人介绍说，波兰和罗马尼亚两国出于对俄罗斯的忌惮，有意通过接纳美军的陆基“宙斯盾”，“将美军邀请到本国”。俄罗斯反对的理由是“在前卫星国部署（美国反导系统）有损俄方核威慑力”。据说，俄罗斯已经通过在波罗的海沿岸部署导弹来对抗陆基“宙斯盾”。
报道称，如果日本引进陆基“宙斯盾”，将成为首个拥有该系统的亚洲国家。鹤岗副教授指出：“既然中国反对韩国引进‘萨德’，那么也极有可能反对日本引进陆基‘宙斯盾’。但对日本来说更应关注的是俄罗斯会在多大程度上反对。”
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