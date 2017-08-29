印度“大师”因强奸罪被判20年徒刑

外媒称，印度官员说，一个法庭8月28日判处一名备受争议的精神领袖20年有期徒刑，罪名是强奸两名信徒。此前该精神领袖的支持者制造的暴乱已致38人死亡。
据法新社8月28日报道，现年50岁的古尔米特·拉姆·拉希姆·辛格日前被裁定强奸两名女性的罪名成立，这随即引发了骚乱。他是在位于印度北部哈里亚纳邦的“真业之家”组织总部实施的强奸，案件发生至今已超过15年。
报道称，此案在位于哈里亚纳邦罗塔克的一个临时法庭进行宣判。受害者的律师辛格·贝恩斯起初说辛格被判处10年有期徒刑，但是印度中央调查局随后澄清说，他被判处连续两个10年徒刑。中央调查局发言人说：“他的判决是10加10，也就是总共20年有期徒刑。”
贝恩斯律师表示将申请加重量刑，并请求印度联邦调查局对这个教派另外数十起涉嫌性侵犯案展开调查。
贝恩斯说：“我们认为，至少还有48名受害者遭到了性侵犯，这些受害者要么可能已经遇害，要么就是不敢站出来指证拉姆·拉希姆。”
报道称，由于担心再次发生8月25日的暴力活动，当局8月28日在关押辛格的罗塔克市实施了严密安保。警方切断了移动互联网，并且在主要检查站部署了大批警员和带铁丝网的路障。
8月25日，数以万计他的支持者引燃汽车，还与安全部队发生冲突。印度总理莫迪谴责了这一暴力活动，其领导的执政党印度人民党因未能预先防范暴乱活动而饱受批评。
另据德新社8月28日报道，印度哈里亚纳邦高级官员拉姆·尼瓦斯说，印度自封的“大师”辛格因在2002年性侵两名女信徒而被判20年监禁。
这一刑期包含两项因性侵罪而被分别判处的10年监禁，另外他还要缴纳300万卢比（约合4.7万美元）的罚款，哈里亚纳邦的这名官员说。
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