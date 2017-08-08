王毅向韩外长重申反“萨德”立场：超出韩方正当防卫需求

境外媒体称，中国大陆外交部长王毅8月6日晚上在菲律宾会见韩国外长康京和，再度表达反对部署“萨德”。
据台湾“中央社”8月7日报道，联合国安理会6日凌晨无异议通过第2371号决议，对朝鲜两度发射洲际弹道飞弹实施严厉经济制裁后，王毅6日晚在菲律宾马尼拉出席东亚合作系列外长会期间会见康京和。
据大陆媒体报道，王毅表示，中韩作为近邻和半岛事务重要方，保持沟通十分必要。韩国总统文在寅就任后曾表示愿意照顾彼此正当关切，尽最大努力改善两国关系。但近日韩方仓促宣布同美方协商部署剩余的“萨德”系统导弹发射车，“给双边关系改善势头泼了冷水”。
王毅强调，部署“萨德”超出韩方正当防卫需求，损害中国战略安全利益，不是邻国相处之道，也不是战略伙伴应有之义。希望韩国政府看清问题的本质以及对韩方带来的危害，切实做出符合韩国根本利益的明智选择，为消除中韩关系发展的“拦路虎”和“绊脚石”作出努力。
另据韩联社8月6日报道，中韩外长8月6日在菲律宾马尼拉举行会谈，就“萨德”反导系统入韩问题交换意见。
中国外交部长王毅就韩政府在朝鲜7月份接连射弹后决定临时部署4辆“萨德”发射车一事指出，这是对改善两国关系泼冷水的决定，对韩方举措表示遗憾。
韩国外长康京和对此表示，最近朝鲜接连射弹导致朝鲜半岛紧张局势进一步升温，韩国民众对此深感担忧，在此情况下总统做出临时部署“萨德”发射车的决定，这完全是出于防御目的。她说，目前中韩两国关系的确遇到一些困难，双方应以对话与沟通解决相关问题。她指出，中韩领导人曾于7月就推动中韩关系改善达成重要共识，希望两国以这种共识为基础发展成为实质性的战略合作伙伴关系。
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