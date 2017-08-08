美国次贷危机十年伤口仍未愈合 不平等现象加剧

西媒称，十年前美国次贷危机爆发。次贷就是次级贷款，指偿付能力差的人所获得的高利率贷款。次贷危机导致市场崩溃，迫使美联储和欧洲央行注入巨额资金并降低利率。
据西班牙《国家报》网站8月6日报道，各大央行在货币政策的未知区域摸索。但是，严格的监管措施并未触及问题的根源——银行受到金融数学家设计的基于不良信用贷款的产品的感染。
这些不良信用贷款就是次级贷款，因为借贷者从事的都是次级的工作——卫生环境差、缺乏医疗保险或者收入低于法定最低工资标准。当房地产市场蓬勃发展时，次贷似乎是一门有利可图的生意。但是十年前流动性危机和对企业偿付的信任危机爆发，导致了二战以来规模最大的经济衰退。
投资者进入金融速成班，以尽快熟悉不断出现的新名词，如次贷、担保债务凭证、结构性投资工具等等。美联储的实验还在继续，因为危机虽然有所缓解，但是并未消失。世界经济现在进入一个新阶段，即拆除所有为避免经济崩溃而设立的脚手架的阶段。
这场金融地震规模巨大，震撼了全球金融体系，并且引发了欧元危机、希腊债务危机和英国脱欧、民粹主义兴起等带有政治后果的事件。次贷危机爆发十年之后，利率仍保持着历史低位，央行还在买进债券以支撑经济发展。
美联储主席珍妮特·耶伦几周前曾回忆危机是如何产生的，当年她正担任旧金山联邦储备银行行长。她说，“银行随随便便地放贷”，“没有人想过如果借贷人停止偿债会有怎样的后果”。事实上，当时银行的做法是把贷款进行打包然后提供给寻求更高回报的投资者。
所有的金融危机都有着共同的特点。银行为了高盈利而投资于高风险资产，直到有人发现这些资产有毒，发现他们失去了资金和流动性。当人们对市场丧失信心，大批人要求收回资金时就触发了危机，并且使其加速扩散。2007年的危机也不例外，它从次贷危机开始，蔓延到其他产品，银行最后根本没有资金来弥补损失。
当时的美联储主席伯南克出手太晚。他最初认为抵押贷款违约增多并不会给经济带来风险。伯南克后来承认说：“我认为金融系统可以自我调整。”但是随后他担心这会引发第二次大萧条，于是采取一切手段来稳定经济。
美国当局采取两种方式来应对金融危机，首先是投入大量资金来救助金融机构，然后是确立机制以便金融机构获得必需的流动性来维持其活动，让资金进入经济。但是，这些措施并没有阻止银行的破产。
那么危机还会重演吗？耶伦承认，不能排除这种可能性，但是情况不会再像2008年时那样严重，当前金融系统已变得安全得多，这是因为当局要求银行建立资本缓冲。美国的货币政策正在恢复正常，美国经济虽然已实现充分就业，但是增长率仍低于危机之前，工资增长也比不上衰退之前，不平等现象在加剧，这些都是危机留下的没有愈合的伤口。
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