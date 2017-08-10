戴安娜爆炸性纪录片创收视记录

一部有关戴安娜王妃的记录片引发观众对威尔士亲王的强烈反应，他们纷纷在推特上嘲笑查尔斯。昨晚，英国第四频道播出了一部私人录像纪录片，1997年因车祸身亡的戴安娜王妃在片中讲述了她与查尔斯王子的私生活详情。收看这部纪录片的观众人数创下历史纪录。
这部记录片名为《戴安娜：她的自述》。人们纷纷发推特，想象英国王室在看到有关查尔斯私生活的争议内容时会作何反应。该片最高收视纪录达到410人，平均收视人数为350万，成为第四频道三年来收视人数最多的记录片。
有一些观众认为，第四频道播出这部记录片是“不尊重”、“侵犯隐私”和“俗不可耐”的行为，但一些批评者承认，他们仍选择观看这部记录片，而且发现它很吸引人。第四频道不顾公众的抗议和批评，仍坚持播出这部记录片。有人指责第四频道为这些“极其私密性的”录像支付“黑心钱”。
尽管这部记录片中的一些内容此前已在美国播出过，但这是首次在英国播出。该片主要由戴安娜的演讲教练、英国经典肥皂剧《加冕街》的演员彼得•塞特伦拍摄的录像组成，这些录像是1992年9月至1993年12月在肯辛顿宫的发音辅导课上拍摄的。
在录像中，戴安娜王妃坦率地淡到自己如何取悦查尔斯，两人岌岌可危的婚姻以及她“非常奇怪的”性生活。这20段录像是2001年1月伦敦警察突击搜查英国王室前管家保罗•伯勒尔的公寓时发现的。由于这些录像的内容过于敏感，检方决定在庭审时不使用它们。这些录像后来被英国广播公司购买但被束之高阁。
【英国《明星曰报》网站8月6曰报道】题：王室管家披露，查尔斯王子看了戴安娜纪录片很生气
一名王室管家向本报披露，查尔斯王子昨晚的确看了有关戴安娜秘密录像的纪录片。王室昨晚观看了第四频道播出的的纪录片《戴安娜：她的自述》，片中的爆料令查尔斯“勃然大怒”。王室从中听到一系列爆炸性内容，包括戴安娜与查尔斯的性生活如何“奇怪”，以及戴安娜如何就查尔斯与卡米拉的婚外情与卡米拉对质。
这包王室管家告诉本报，这部纪录片长110分钟，查尔斯看到最后“勃然大怒”。他和女王都不希望将戴安娜的故事公之于众。椐这名消息人士说，女王也看了该片的部分内容。但她说的更多的是，“王室没有照顾好戴安娜”。这名管家说，戴安娜的两个儿子哈里王子和威廉王子都没看该片，因为哈里王子正和女友梅根·马克尔在非洲旅行，而威廉王子正在聚会。威尔士亲王的发言人说：“该片纯属捏造。”
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