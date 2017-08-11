地球如果停转或倒转会怎样？

英媒称，如果地球彻底停转，数十亿人将在几秒内死亡。
据英国《每日快报》网站8月9日报道，首先发生的是无数人以几乎两倍于音速的速度撞到墙上和建筑物上，变成肉酱。
赤道地区的转动速度为每小时向东1000英里（约合1610公里），但越往两极速度越慢。
报道称，如果地球突然停下来，包括人在内的一切没有被固定在地面上的东西都将继续以每小时高达1000英里的速度向东移动。如果地球倒转，情况会更糟，意味着人们几乎将以每小时2000英里的速度撞向静止物体。
逃过此劫的人将遭遇时速为1000英里的超级飓风，比我们经历过的任何飓风都猛烈得多。这很可能将摧毁一切人类建筑，从纽约的摩天大楼到埃及的金字塔都不能幸免。
报道称，数十亿人也将丧生。
地球自转以及风与地面产生的摩擦在很大程度上减弱了地球风。但是，如果地球停止转动，灾难将随之而来。
那些待在防核地堡或地下车站里的幸运儿或许能够生还。但他们接下来将面临辐射病和多种癌症带来的双重痛苦。
保护我们免受外太空大剂量辐射侵袭的地球磁场将失灵。
美国宾夕法尼亚州立大学的天体物理学家凯文·卢曼研究了这一课题。他说：“地球被磁场包围，这个磁场是地球自转时由地核产生的。”
卢曼说：“没有地核液态铁的转动，就没有磁场。我们需要地球磁场，它能保护地球免受太阳辐射。没有了磁场，地球生命将陷入极其糟糕的境地。”
报道称，如果地球开始反方向旋转，结果可能更为怪异。
首先，地球磁极将逆转，太阳当然将从西边升起——这可能会杀死所有利用磁场来导航的迁徙动物和鸟类。
地壳可能也会解体，喜马拉雅这样的褶皱山体将在褶皱缓缓打开的过程中不断缩小。
控制气候模式、洋流运动和赤道东风的科里奥利效应也将逆转。
英国广播公司的气象学家彼得·吉布斯全程参与了这个验证想法的试验。
他总结说，科里奥利效应和信风的逆转将使丛林变成荒漠，荒漠变成丛林。
他说：“人类发现新事物的模式、后续建立帝国的过程以及相应的政治格局都将完全改变。我们有理由认为，地球自转的逆转会改变宜居地区的模式。”
奇怪的是，地球不仅从未停止过转动，转动速度反而大大提高。
卢曼说：“我们的地球无疑几乎一直按照当前的方向自转，但随着时间推移速度变化很明显。地球诞生时自转一周大概需要六个小时，所以当时的一天只有六个小时。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost