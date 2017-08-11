中国核武库已能承受首次核打击

俄罗斯红星电视台网站8月9日发表题为《龙牙外露——中国如何发展核力量》的文章称，北京努力迈入核超级大国俱乐部，将自身的核“三位一体”能力推向全新高度。这能显著提高核力量应对全球性军事冲突的效率。
文章称，中国新弹道导弹射程达1.4万公里，能摧毁全球任意地点的目标。但最重要的是，中国核武库不会被第一次核打击所攻破。据权威的英国《简氏防务周刊》报道，在旅顺海军基地附近的大连辽南船厂，有一艘装好导弹发射装置的032型柴电潜艇。专家认为，该潜艇旨在用来测试计划为新一代096型核潜艇配备的先进的“巨浪”-3潜射弹道导弹。
华盛顿战略与国际问题研究中心专家尼古拉斯·贾科梅蒂说：“中国核武器史上首次变得不会被第一次核打击所攻破。这是北京获得可靠的发动核反击能力所需的最后一步。”
文章称，核力量能承受住第一次核打击以及随后作出回击的能力，这是让中国成为军事超级大国的主要因素之一。这使北京不仅能推行独立自主的政策，还可以影响全球局势。中国军舰赴波罗的海参加俄中联合演习并在圣彼得堡参加俄海军节阅兵就是上述能力的展现。
中国舰艇编队在结束波罗的海演习之后，前往拉脱维亚的里加。里加市副市长自豪地宣布，这是中国军舰在拉脱维亚恢复独立之后的首次到访。中国舰艇编队不仅在波罗的海举行演习，还将对几个国家进行正式访问。这一切意味着，中国军队在完成涉及世界安全的全球性任务。
文章称，核武器在这方面是决定性因素。没人准确地知道北京的真正实力。根据美国国防部上一次发布的中国军力报告，中国在研发下一代海基核遏制武器。096型新一代核潜艇的建造可能在2020年初启动。五角大楼承认，由于中国核计划的保密性，不可能很精准地明确中国现有核弹道导弹和核弹头的数量。这方面的最新数据还是2006年的。
美国人依据卫星照片来判断中国在核潜艇方面的进展。得益于此，中国一艘新的094型“晋”级核潜艇被发现。它在大连附近的一个基地停泊时被卫星拍摄下来，其外观与俄罗斯的667BDPM型“海豚”级核潜艇相似。第一艘094型核潜艇于2004年下水。美国人认为，094型核潜艇能携带16枚射程为8000-1.2万公里的“巨浪”-2弹道导弹。“巨浪”-2被视为中国“东风”-31陆基战略导弹的水下版本。
“巨浪”-3潜射弹道导弹预计将成为“东风”-41陆基导弹的水下版本。“东风”-41导弹的射程为1.4万公里，能携带6到10枚分导核弹头，其性能堪与俄罗斯的“白杨”-M相提并论。为了这种导弹，中国多次测试WU-14高超音速飞行器或者说是弹头。类似弹头只有俄罗斯和美国才有。全球任何国家都没有抵御这种武器的手段。
文章称，中国升级潜艇部队的举动令美国军方害怕。最新版中国军力报告对美国政府提出了如下建议：中国潜艇的建造应促使五角大楼加速提高美国实施反潜战的能力。由于反潜防御领域舰船、飞机和直升机的数量下滑，这种能力已降至史上最低水平。
文章称，《简氏防务周刊》关于032型柴电潜艇改造的报道表明，北京将自身的核“三位一体”能力推向全新高度。这能显著提高核力量应对全球性军事冲突的效率。直到最近，除俄美外，尚没有一个有核武器的国家具备这种能力。虽然只有200-240枚核弹头，但核武库让中国超过法国，成为全球第三核大国。此事如今已成为构建多极化世界时不得不考虑在内的因素。
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