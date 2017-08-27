新纳米芯片技术可让器官再生

英媒称，科学家们盛赞一项“突破性”技术：只需一块硬币大小的芯片板，就能实现受损器官的再生和严重创伤的修复。
据英国《每日电讯报》网站8月7日报道，这个新装置使用纳米芯片为皮肤细胞“重新编程”，然后生成治疗所需的任何类型的细胞。
报道称，这个非侵入性的过程耗时不到1秒，而且经测试能在数日内恢复严重受损血管的功能。
被称作组织纳米转染（TNT）的这项技术，是通过覆盖在受损区域上的一小块纳米芯片板来工作的。然后，一小股电流向皮肤细胞发射DNA，将其变成身体其他部位（比如动脉甚至心脏等器官）特定的构件细胞。
报道称，对于需要接受复杂修复手术的病人和器官过早老化的患者来说，这项技术有望改变他们的命运。
发明这项技术的美国研究人员称，这项技术甚至可以用作对抗阿尔茨海默症和帕金森症等疾病的武器。他们认为，未来有可能重新编程手臂等人体外围部位的皮肤细胞来获得脑细胞，然后可将这些细胞注入大脑。
报道称，美国俄亥俄州立大学的这个研究小组在猪和老鼠身上测试了TNT技术并取得了成功，据报道成功率为98%。
在一项试验中，在芯片板为皮肤细胞重新编程生成血管细胞不到一周后，老鼠严重受伤的腿部的血流恢复了正常。两周后，腿部充分愈合。
报道称，研究人员计划明年启动人体临床试验。
领导这项研究的坚登·森博士说：“有了这项技术，我们只需轻触一下芯片板，就能把皮肤细胞转变成任何器官的元件。这个过程只需不到1秒，而且是非侵入性的，然后你就可以走了。芯片不用留在体内，给细胞重新编程的过程就开始了。”
不同于干细胞疗法，TNT在使用前无需进行实验室操作，这意味着可以在全科医生诊所等日常医疗环境下使用这项技术。
由于新细胞是在患者自身免疫系统引导下生成的，因此无需使用移植时可能需要的免疫抑制剂。
报道称，这项技术既需要把遗传物质传递给人体成年细胞的以纳米技术为基础的芯片，又需要决定如何给细胞重新编程时必不可少的特定生物信息。
森博士说：“利用我们这项新纳米芯片技术，受伤和受损器官都可以被修复。我们已经证明，皮肤是一处肥沃的土地，我们能在皮肤上种植任何衰退细胞的元件。”
我们知道基因疗法已经有一段时间了，TNT扩大了这一概念的外延，不过两者最大的区别是向人体内输送DNA的方式。
共同领导这项研究的詹姆斯·李教授说：“这个概念很简单。实际上，我们甚至吃惊于它如此有效。在我的实验室中，我们正在开展研究，试图了解它的原理和做得更好。所以这只是开始，未来会有更多的成果。”
报道称，研究结果发表在英国《自然·纳米技术》杂志上。
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