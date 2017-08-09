新加坡将“学前教育”列“重中之重”，你准备好多生娃了吗？

新加坡现在将发展学前教育视为重中之重，这为带娃的年轻父母，以及考虑生娃的夫妇们带来重大利好。你打算多生几个吗？
原来，新加坡总理李显龙昨天在年度国庆献词中，将学前教育列为“重中之重”啦！
李显龙在献词中说：“在解决眼前问题时，我们也必须把眼光放远，为克服明天的挑战做好准备。今年，我想谈三个工作重点：加强学前教育、对抗糖尿病和实现智慧国愿景。这三方面的相关措施将对国家和人民带来长远影响，为我们的下一代打下更好的基础，帮助国人保持健康和掌握数码时代的机遇。”
你看，“三个工作重点”，列在第一的居然是“加强学前教育”。
李显龙说：“我们希望每个孩子都能打下扎实的基础，为未来做好准备。我们相信学前教育对孩子们的学习和人生，有着非常深远的影响。”
他说：“我们因此建造了更多的幼儿园和托儿所，并且会继续增加更多学额，加强教师的培训，提升学前教育的素质。”
李显龙进一步指出：“孩子们有了更好的学习环境和更好的照顾，家长们就能更加安心工作。我们希望通过这些措施，鼓励更多国人组织家庭和生儿育女。”
看见没，总理希望加强学前教育，让更多人组织家庭并生儿育女。
李显龙认为，目前的国际局势复杂多变。世界各地有更多的恐怖事件发生，本区域也不能幸免，恐怖主义是个重大威胁。贸易保护主义的抬头，影响我们的对外贸易和经济增长。
他说，我们正致力于提升国家的经济实力。为此，我们的学生和工友们已经在加快学习步伐，掌握新技能和尖端科技。
李显龙说，在解决眼前问题时，我们也必须把眼光放远，为克服明天的挑战做好准备。
因此，“三个工作重点”就是为了克服明天的挑战，意义重大。
李显龙说，他会在来临的国庆群众大会上，进一步谈这三个课题。
李显龙在国庆献词的末尾说：
已故建国总理李光耀先生曾经这么问过：
“最终，作为政府，我们应该对谁负起最大的责任？”
而他的答案是：“最重要的是对未来的一代，而不仅仅是这一代，更不是过去的一代。”
李显龙说：这就是所谓的新加坡精神：我们不断地以前瞻性的思维规划未来，保持竞争优势。我们时时刻刻做好准备，迎接未来。这是我们的生存之道。让我们一起努力，为我们和我们的下一代开拓更多机遇。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost