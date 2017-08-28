印度称，印度和中国同意结束边界对峙

路透社新德里电，印度外交部周一表示，印度和中国已同意在有争议的边界地区所部署的部队“迅速脱离接触”，中印两国士兵在那里对峙两个多月。
这个决定是在印度首相纳伦德拉·莫迪预计将出席下个月初在中国举行的金砖国家（包括巴西，俄罗斯和南非）的首脑会议之前所作出的。
印度外交部在一份声明中说，最近几个星期，印度和中国维持着了对洞朗事件的外交接触。印度外交部指的是接近中国，印度和不丹边界的喜马拉雅山地区。
“在此基础上，双方同意，边界人员在洞朗的迅速脱离接触，目前，‘迅速脱离接触’正在进行中，”印度外交部说。
同时，中国外交部今天发布发言人声明说：8月28日下午14时30分许，印方将越界人员和设备全部撤回边界印方一侧，中方现场人员对此进行了确认。中方将继续按照历史界约规定行使主权权利，维护领土主权。
问：据了解，8月28日下午，在中印边界锡金段越界的印度边防人员及装备已经全部撤回边界印方一侧。印军越界事件已得到解决。请介绍有关情况。
答：6月18日，印度边防部队非法越过中印锡金段已定边界进入中国洞朗地区。中方通过外交渠道多次向印方提出交涉，向国际社会说明事实真相，阐明中方严正立场和明确要求，敦促印方立即将越界边防部队撤回边界印方一侧。
同时，中国军队采取有力应对措施，维护国家领土主权和合法权益。
8月28日下午14时30分许，印方将越界人员和设备全部撤回边界印方一侧，中方现场人员对此进行了确认。中方将继续按照历史界约规定行使主权权利，维护领土主权。
中国政府重视发展同印度的睦邻友好关系。希望印方切实遵守历史界约和国际法基本原则，与中方一道，在互相尊重领土主权的基础上，维护边境地区和平安宁，促进两国关系健康发展。
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