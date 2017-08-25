软银向共享办公提供商WeWork投资44亿美元

8月25日消息，据美国媒体报道，软银和Vision Fund联合向共享办公提供商WeWork投资44亿美元，这也是迄今对未上市公司最大的单笔投资之一。 其中Vision Fund将投资30亿美元购买WeWork的股票，对其估值约为200亿美元。软银将向WeWork新设立的亚洲合资公司投资14亿美元，支持其在中国、韩国、日本和东南亚的扩张。
但WeWork的交易似乎违背了Vision Fund所宣布的使命，软银成立该基金本意是对未来科技和物联网进行投资。WeWork成立于2010年，其业务是从业主租赁房地产，然后给会员提供灵活的办公空间，其会员包括新创公司和大企业。由于迎合了全球15万家联合办公会员的需求，该公司发展迅速。
WeWork未公布财务数据，据去年泄露的文件显示，该公司将2016年利润预期从6500万美元下调至1400万美元，预计今年营收为10亿美元。该公司联合创始人和CEO亚当·纽曼（Adam Neumann）称，新的融资将“为创业者提供更多机会，我们将努力使人们工作和生活的方式人性化。”
软银CEO孙正义称：“WeWork利用最新科技和自己的房地产数据系统，从根本上改变了人们工作的方式。”软银的Vision Fund基金是全球最大的科技基金，今年5月曾向滴滴出行投资50亿美元。WeWork的租户包括微软和美银等。（网易科技）
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