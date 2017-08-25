美国因朝鲜问题制裁新加坡的两家朝鲜企业

特朗普(Trump)政府加大了对莫斯科和北京施加的压力，以促使它们孤立朝鲜政府。美国对中国和俄罗斯的某些公司和个人施加制裁，指责他们帮助平壤发展核武器。
数周前，针对朝鲜头两次的洲际弹道导弹试验，联合国安理会在中国和俄罗斯的支持下通过了严厉制裁朝鲜的决议。
之前唐纳德•特朗普(Donald Trump)和朝鲜领导人金正恩(Kim Jong Un)还展开了史无前例的口水仗。特朗普誓言，如果朝鲜威胁美国，就会遭遇“烈火与愤怒”，随后朝鲜威胁要对关岛发射导弹。
最新举措反映出华盛顿在朝鲜问题上有一种紧迫感。国内政治压力逐步升级，包括一些西海岸议员在内的人士担心平壤现在有能力打击美国本土。
曾在小布什(George W Bush)政府时期担任白宫高级亚洲顾问的韦德宁(Dennis Wilder)表示：“这是来自特朗普政府的信号，表明尽管中国和俄罗斯遵守新的联合国安理会制裁有用，但还不够。特朗普觉得，阻止朝鲜研制出能够打到美国的洲际弹道导弹的窗口很窄。”
中国驻美国大使馆的一位发言人表示，中国政府“反对在联合国安理会框架外实施单边制裁”，他称，中国正在“全面”执行联合国决议。
这位发言人表示：“我们强烈敦促美国立即纠正错误做法，以免影响双方在有关问题上的合作。”
美国财政部将10家公司和6个个人列入制裁名单，理由是他们为朝鲜提供武器原料，购买朝鲜煤炭和其他资源让平壤获得现金，为朝鲜劳工输出提供便利，以及帮助这个孤立国家的公司进入美国金融体系。
其中包括两家设在新加坡的朝鲜公司，分别为Velmur Management和Transatlantic Partners。美国司法部指这两家公司涉嫌为朝鲜供油，协助朝鲜发展核武器和弹道导弹等。
目前新加坡外交部表示正在对事件展开联合调查。
财政部长史蒂文•姆努钦(Steven Mnuchin)表示，美国政府将会惩罚那些帮助平壤绕开制裁的公司，把它们与美国金融体系隔绝开。
特朗普和中国国家主席习近平屡次因北京方面是否有能力约束金正恩而发生争论。
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