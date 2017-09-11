家里有八个地方细菌超马桶：包括牙刷和包包

外媒称，试验表明女士随身携带的包包上所含细菌平均数比马桶多。
据英国《独立报》网站9月9日报道，女士们到哪儿都喜欢拿着自己的包包，不过她们携带的恐怕不止自己的随身物品。
事实上，家居专家说，手提包可以说是家里细菌最多的地方之一，而且有可能会让你生病。
好管家研究所的一些家居专家在一份新的指导建议中说，家里有8个地方的细菌数量比马桶还多，包括牙刷、遥控器和毛巾等。
因为手提包会被带去很多地方，并且经常会放在地板上，所以它被列为细菌的头号聚居地。
指导报告中说，马桶、厨房台面和其他一些出名的“脏”地方一般都会在人们做日常家务时得到清洁，反而是那些不太引起注意的地方需要彻底清洁。
报告说：“我们很少有人有时间去每周清洁那些该清洁的地方，但忽视这些东西会带来风险。”
其他容易滋生细菌的地方还有牙刷，使用者口腔内的细菌会在牙刷上积聚，而附近马桶中的细菌也会通过空气传播。
同样，遥控器、键盘和笔记本电脑屏幕等电子设备也容易吸附细菌，另外还有毛巾、洗碗布、宠物窝、地毯和厨房清洁海绵等。
为防止细菌传播，专家建议外出时不要把手提包放在餐馆地板、厕位地面或火车车厢地板上，最好挂到挂钩或门把手上。
你还应该在冲马桶时盖上马桶盖，另外可以把牙刷刷头浸泡在漱口水中至少15分钟，以保持清洁。
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