李克强表示中国经济有信心保持强劲增长

境外媒体称，中国国务院总理李克强12日说，他对中国经济将保持在今年上半年取得的强劲增长抱有信心。
据香港《南华早报》网站9月12日报道，在与包括世界银行、国际货币基金组织和世界贸易组织在内的六家全球机构负责人举行圆桌会议后召开的记者会上，李克强称中国经济正在变得更加健康和更可持续。他说，从过去几个月里的趋势来判断，中国经济将继续保持今年上半年的势头，中国经济发展的趋势不会有任何大的改变。
报道称，中国与这些机构的“1+6”对话机制是在2016年确立的，当时北京正艰难地说服世界相信中国经济及其货币并没有处在崩溃的边缘。从那以来，形势发生了巨大变化。中国的GDP在今年上半年增长6.9%，高于2016年全年的6.7%，而人民币对美元汇率自1月以来已升值近6%。
李克强表示，除了重要经济数据有了改善以外，中国经济也正在变得更加健康和更可持续。他还表示，中国的债务状况——这一直是引起外界担忧中国经济稳定的一个原因——总体“可控”。
来访的这六家全球机构首脑都出席了记者会。世界银行行长金墉在记者会上指出，中国在“促进开放贸易”方面发挥了“持续的领导作用”，并表示中国的“一带一路”倡议可望促进世界各地的基础设施投资。他说，李克强总理“拥抱”多边贸易的方式在“已变得极具挑战性的时代显得至关重要”。
国际货币基金组织总裁拉加德说，国际货币基金组织注意到中国在“一系列广泛领域中的改革进展”。她表示，该组织将继续在促进消费、强化市场作用以及重视增长的质量而非数量方面，为中国提供“强有力的支持”。
据路透社9月12日报道，中国国务院总理李克强12日说，世界经济正显示出积极迹象，但仍然脆弱，各国应依赖结构性改革而不是量化宽松来支持增长。
李克强在与国际货币基金组织总裁拉加德和世界银行行长金墉等多位全球组织领导人在北京举行会晤后说，各国应维护自由贸易。
李克强在与这些国际组织领导人一起出席联合记者会时说，全球经济中积极因素有所增加，某些方面出现了回暖迹象。他还说，但与此同时，脆弱性仍然存在，不稳定和不确定因素仍在增加。
他说，自由贸易是解决问题的一剂良药。通过自由贸易，世界能够解决艰难复苏中的很多问题，帮助公司转型、给消费者更多选择。
至于中国，李克强说，中国经济将继续维持稳定向好的势头。今年上半年，中国经济增长6.9%，高于预期，使该国能轻松实现6.5%左右的年度增长目标。李克强说，基于最近数月的增长趋势，经济将继续保持上半年的趋势。
报道称，高杠杆率一直是决策者为控制风险所发动战役的关注焦点。李克强说，中国的杠杆率已稳定下来，甚至有所下降。
李克强还重申了中国关于不诉诸竞争性货币贬值的承诺。
另据香港电台网站9月12日报道，国务院总理李克强在北京与六个国际经济组织的代表对话。
出席对话的国际货币基金组织总裁拉加德认为，中国、欧洲、日本，以及新兴市场和发展中国家的快速经济增长，都有助世界经济回暖。但她指出不能因此而自满，因为一些地方的政策不确定，以及保护主义等因素，都会轻易令复苏脱轨。
世界银行行长金墉亦认同，世界经济复苏仍然脆弱，全球合作变得越来越重要，市场融合有助提升各国的收入及生活水平。他又指出，中国的“一带一路”倡议有助推动基建投资，世银会协助沿线国家发挥发展效益。
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