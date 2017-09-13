中国取缔污染矿井 全球钨价大幅上涨

美媒称，对西方世界的经济和防御来说最关键的材料之一钨的价格正以比任何主要大宗商品都快的速度上涨。
据美国彭博新闻社网站9月11日报道，近两个月来，在人们对中国供应削减越来越担忧之际，钨价上涨超过50%。这种金属约有80%来自中国。中国正在取缔带来污染的矿井，并实施生产指标。
金属行情研究公司称，欧洲的钨价自7月初以来上涨了52％。这一涨幅超过了彭博商品指数中所有22种主要材料。
报道称，欧盟将钨归入“关键”大宗商品一类，英国地质勘查研究所将其列为维持英国经济和生活方式所需材料的供应风险清单的榜首。
阿格斯咨询公司的高级经理马克·塞登说，中国将钨供应量限制在每年9.13万吨左右，但常规性地将指标在此基础上减少50％左右，这在一定程度上是因为有大量钨是作为生产钼等其他金属的矿山的副产品得到的。
报道称，中国工信部6月6日发布了一项通知，称生产企业应遵守产量指标，对无指标、超指标生产的企业，要立即责令停产。指标不应授予存在环境污染、安全隐患的企业。
塞登说：“政府希望实施控制。这是否会持续到明年更难预测。”
报道称，今年对交易量较少的其他很多金属而言也是疯狂的一年。钕和镨等“轻”稀土的价格也因为中国矿业整顿努力而出现上涨。钴和钒等电池材料的价格也出现飙升，钌等稀有贵金属的价格也出现上涨。
报道称，钨最早是在1783年被发现的。这种浅灰色或发白色的金属可以与钢铸为合金，形成在高温下稳定的材料。它是地球上熔点最高的金属，熔点超过3400摄氏度。消耗钨最多的是汽车行业，约有25％的供应主要用于切削工具和加工机床。它也用于照明、炼钢和采矿。钨的高密度意味着它也用在导弹上，以帮助它们穿透防御措施。
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