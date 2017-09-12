新世界秩序正形成 美处于“历史错误一边”

俄新社9月7日发表题为《如何战胜全球寡头政治并形成新世界秩序》的文章称，相当多人厌倦了当前的世界政权，许多人想要并准备好改变。俄罗斯在规划和建设新世界秩序的进程中扮演关键角色之一。
文章称，两个对立的进程正在世界上同时发展。一个是美国把对自己有利的关系类型和屈服程度强加给全世界的每个人；与此同时，创造没有美国霸权的替代世界秩序的进程正蓄势待发。厦门金砖国家峰会就是明证。
文章称，美国解体他国的能力仍然强大，但美国如今处于“历史错误的一边”。人类能多快跨过美国创造的危险漩涡，取决于替代世界秩序形成的速度。
美已沦为全球寡头政治
文章称，现代资本主义世界秩序是经过设计的。它并非自然形成也并非从先前的体系中孕育而出。不，是高利贷者、银行家和批发商有目的性地建立了这个秩序。他们发明并建立了决定其他任何活动（包括科学和工程）存在条件的货币体系。他们迫使各个国家和其他机构为这个体系服务。
实际上，他们想出了如何“蚕食”一切。他们改变了钱的本质，将其从交换工具变为从任何社会和活动体系中抽离实际资产的工具。产品、服务、贷款、资源的价格，购买力所及的需求水平及其他重要参数如今取决于固定一批人的决定。每个人所得多少由“他们”决定。
文章称，美国式的全球化意味着一点：所有民族和国家接入这个货币体系。美元的体系——是全球化治理的体系，得到美国国家机器、情报部门、武装力量、世界媒体、好莱坞等等的倾力支持。当你使用他们的钱时，你就被迫按照他们的规则生活和博弈，只会拥有允许你有的东西。社会结构就是如此，而美国是这个三四百年来建起并受到支持的体系的受益者，它与这个体系一起成为全球寡头政治。
新秩序核心是平等协作
文章称，现在多数自愿和非自愿参与者在寡头政治内部的生存空间正在压缩。这个体系缺乏生命力。过去其中的生存状况尚可接受，如今已然不行。如何与之抗衡？有何替代选择？鲜有人能脱离世界寡头政权并建起自己的货币体系。可以说，这不会成为替代选择。
文章称，替代选择可能只与其他全球化方案和社会结构方案有关。它对参与者而言应当具有吸引力。
美国全球化方案失败的速度将主要取决于各国和各民族走上新道路的自我舒适程度。因此需要回答一个问题，新世界秩序中的大多数人希望这个秩序是怎样的？因为显然，远非所有人都想成为没落的霸权者或缩小版的地区霸权者。实际上，相当多人厌倦了当前的世界政权，许多人想要并准备好改变。
文章称，以俄罗斯的经验来说，或可建立新秩序的基本原则相当显而易见。多数国家想要互不剥削的公平关系。让每个国家富足是全球（或地区）体系的目标功能。每个国家都能被倾听和理解，为其创造机会以实现完全富裕以及符合其偏好和独特价值观的高质量生活。每个国家都能充分利用这个体系的所有资源。如果有人没有取得某种成果——这不但是他的问题，也是整个体系的问题。
这种体系如何建成？如何从乌托邦式愿望变成具体方案？一如既往地只有一个方法：有人把自己与新目标视为一体。有人决定，构建新世界秩序是他的事，他是这个新世界秩序的载体。这些人将规划、落实并与全球体系项目共同成长。应形成新的精英群体，一方面以国家为根基，另一方面将目标定在国家之上。了解并能感受到自身根基的精英同时也能为整个世界及其他参与者考虑。那么精英将成为新世界秩序的发动机、加速器和增强器。
“金砖”为全球治理新范例
文章称，新全球主义者也应在规划新世界秩序这个集体工作过程中诞生。
显然，新全球化精英不是政权，也不是行政上层建筑。首先他们有批判性和建设性思维的能力，寻求平衡与和谐的功能。新世界秩序方案——是相互协作、集体责任和集体思维的方案。实际上新世界秩序的培养是在国家和民族关系中创造新氛围。可以说，这是精神的迸发。
文章称，没人应当将新秩序强加于人，应强调理解所有人和每个人，同心协力达成人民、民族和社会群体想要的富裕。信任、尊重、友好和休戚相关的氛围以及参与者的昂扬斗志将具有首要意义。普京在不久前的金砖国家峰会上说：“毫无疑问，这是个有前景的联盟。”重要的是，要从根据金砖国家利益的联盟发展成规划和实现国家和民族间关系的前所未有的新模式。这必将实现。因为除这条路外别无他选。
俄罗斯在这一进程中扮演关键角色之一。
文章称，俄罗斯还有更重要的资源。这是理解、爱、同生共死、反省和思考的能力。这被称为俄罗斯精神。就是能够在此之上建立替代世界秩序的基础。俄成为建立金砖国家的倡议者不无根据。俄能促使所有人对应当建立什么有新的理解，包括美国在内。
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