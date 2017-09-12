韩国乐天被曝正考虑出售在中国的超市业务

韩国乐天购物一名管理人士周一向路透社表示，如果韩国与中国之间的政治紧张关系持续到明年，该公司将考虑出售其在华超市及其他选项。
这名管理人士称:“我们自然有各种可选方案，但对于详细计划还没有讨论或作出决定。”由于此事的敏感性，该人士要求匿名。
他没有详细说明考虑之中的其他方案。
韩国报纸《朝鲜日报》9 日援引乐天购物的母公司乐天集团一名高管的话称，乐天购物计划逐渐出售在华99家乐天玛特超市中的50家，并削减中国员工人数。
在华99家乐天玛特超市中有74家因违反安全规定（例如纸箱堆积在出口）而被消防部门勒令停业。另有13家超市因经营困难而关张。
韩国去年决定部署美国制造的导弹防御系统以震慑拥核的朝鲜后，中国通过抵制和禁令向韩国企业施压.。北京方面称，该导弹防御系统的雷达能深入观测中国领土的情况。
在乐天为韩国部署“萨徳”系统出让土地后，它成为受中国抵制冲击最严重的企业之一。
首尔方面7 日又部署了 4辆“萨徳”发射车，数日前平壤方面进行了第6次核试验。
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