特朗普首次以总统身份参加9·11事件16周年活动

美媒称，美国总统特朗普在五角大楼举行的9·11事件纪念仪式上说，美国为16年前“被恐怖分子屠杀的”人们感到悲伤。
据美联社9月11日报道，美国总统、第一夫人与国防部长马蒂斯、内阁成员以及五角大楼的军事人员一道，参加了美国国防部遭到袭击的周年纪念活动。
报道称，总统向极端分子发出警告，称“美国不会被吓倒”，那些试图吓倒美国的人将被算作“胆敢考验我们勇气”的敌人。
他说当美国团结一心时，“地球上没有什么力量能够把我们瓦解”。
据美联社9月11日报道，9月11日，8点46分，全体默哀，钟声敲响，纪念9·11恐袭16周年活动拉开序幕。当年，就在9月11日上午8点46分，一名恐怖分子驾驶飞机撞上了世贸中心北塔楼。
随后，死难者家属开始宣读近3000名遇难者的名单。2001年9月11日，四架客机被劫持，有两架撞向了世贸中心，一架撞向了五角大楼，还有一架坠毁在宾夕法尼亚的田野。
报道称，共和党总统特朗普在白宫举行纪念仪式，为遇难者默哀一分钟，然后出席了在五角大楼举行的悼念仪式。他是地道的纽约人。这是他首次作为美国总统参加9·11纪念活动。
在宾夕法尼亚州尚克斯维尔附近的美联航93号航班国家纪念园，也举行了纪念9·11的活动。
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