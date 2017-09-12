中国在多领域将美国甩在后面

英国《金融时报》网站9月10日红杉资本公司合伙人迈克尔·莫里茨的文章《中国将唐纳德·特朗普的美国甩在后面》称，在中国待上一周，足以说服任何人，这个世界已经颠倒。移民的好处、对新发现的追求、对教育的渴望，以及对稳定、意志力和事业心之好处的承认，在中国盛行；与此同时，这些价值观在美国却遭到唐纳德·特朗普的诽谤、贬低或忽视。
文章称，在中国，中央政府和省级政府加紧在农村地区修建数以千计的新学校。对教育的渴望使相关支出在家庭支出中占据相当大的比重。只要看一看欣欣向荣的补课市场就明白了。数以百万计中国孩子为考试做着准备。
文章称，然后，考虑工厂。特朗普大声宣扬希望恢复上世纪50年代的制造业就业岗位，中国却反其道而行之。政府希望在未来十年内引进数以百万计的机器人，而不是让更多人走上装配线。中国政府向自己提出了提高民众文化水准这一更为大胆的挑战，而不是假装可能回到过去。关于中国如何前进、而美国在大多数领域内要么陷于停滞要么倒退，还有很多例子。
文章还注意到，本周，中国数家航空公司声称，乘客乘坐新建的高速铁路影响了它们的收入。众多地方政府称，打算开发“超级高铁”系统。这些倡议能否取得某种成果尚需拭目以待，但它们与加利福尼亚州斥资640亿美元在该州修建一条相对较短的高速铁路的计划形成了鲜明对比。
文章称，与此同时，中国的企业家大军正带着无与伦比的冒险和好奇感面对未来——其最明显的标志就是，过去18个月中，数以百万计的共享单车出现在中国各大城市街头。还有深圳大疆创新科技有限公司，在全世界出售的无人机中，70%为该公司制造。
作者表示，中国在全球居领先地位令人印象最深刻的例子是电子支付，这要归功于该国两家最大的互联网公司阿里巴巴和腾讯旗下的支付宝和微信支付。微信日均支付达6亿笔，使中国的“千禧一代”几个月都无需使用现金。
文章称，西方人常常抱怨中国政府的政策。但从北京向外看，世界大不相同。无论如何，关于中国政府在过去30年中为增进本国民众福祉做了些什么，几乎无可争辩。
文章称，如果特朗普要求用他所能理解的措辞提供中国所取得进步的证据，他应该派人拜访北京和上海那些最好的酒店。在那里，他们会发现纽约、伦敦或巴黎无法比拟的服务水准。届时，也许连特朗普也会明白，中国有很多东西可以教给西方。
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