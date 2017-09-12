连小王子都在学中文！英国掀中文热，教中文日薪1600元

为了提升本国糟糕的数学成绩，英国政府已经痛下决心，引进中国的数学课本。然而，英国的家长还不满足。这次，他们希望自己的孩子能直接学好中文。
近日，英国文化教育协会公布了一项对上千名英国家长的问卷调查结果。中文被英国家长选为“未来最有用”的语言，51%的家长表示希望自己的孩子能学习中文。
英国王室重视中文学习
英国对中文教育的重视，从王室家庭也能看出来。
9月7日，英国的乔治小王子和其他小朋友一样，开始步入学堂。在学前班上，年仅4岁的乔治王子课业繁重，不仅有英语、数学、芭蕾等课程，还要学说普通话。
而英国先后两任首相卡梅伦和特蕾莎·梅都曾亲自提倡中文学习。
卡梅伦在任时就曾积极向英国学生推广中文。他甚至表示，孩子们就别啃法语和德语了，把注意力放在中文上吧。
卡梅伦引用了曼德拉的名言，“如果你想走进一个人的内心，就得先学会他的语言。”
卡梅伦表示，“我希望英国人能和全世界发展最快的经济体保持联系。我们应该把注意力从传统的法语、德语转移到中文上，学好中文才能在未来生意场上畅通无阻。”
特蕾莎·梅在接任卡梅伦之后也“萧规曹随”，不仅频繁走动争取伦敦中国城的选票支持，也在2017年新春录制祝福视频大秀中文。
学费昂贵，中文教师吃香
正如在“淘金热”里先富起来的是卖挖矿工具的人，在这股方兴未艾的“中文热”里，首先致富的可能会是教育机构和中文教师。
对于想要找个老师认真学中文的英国人来说，课程的开销不可小视。
英国各大语言培训机构对普通话课程的报价大约在每小时20-40英镑左右(约合人民币171-342元)。
这还只是针对零基础入门学者开办的周末短期培训课程，如果进阶到高级水平，课程费用可能还会更高。
以伦敦城市大学针对零基础学院开办的中文入门课程为例，课时费为每小时30英镑。如果完整参加一个学年的“模块课程”，价格可以优惠到约等于六折的水平，总计560英镑(约合人民币4800元)。
学费昂贵，中文教师挣到的工资相对也就更高了。
小编在招聘网站Clarence发现，英国华威郡一所机构为招募普通话教师，开出了125-190英镑的日薪，并且薪水每日结账。
按此计算，一位中文老师每天最高可以挣到约合人民币1625元的工资！
而在其他以小时记账的周末兼职工作中，雇主都普遍开出了16-20英镑的时薪，相当于每小时薪水约合人民币137-171元。
对此，不少网友表示：“又想骗我出国当中文老师，不过我还在迪拜捡垃圾……“还有人说：“没空，在非洲卖川菜呢！”
还有不少网友感慨，会说普通话是我目前掌握的一门最“值钱的”手艺了！
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