联合国安理会通过针对朝鲜的严厉制裁决议　

联合国安理会11日一致通过第2375号决议，决定对朝鲜实施新的制裁，决议同时重申维护朝鲜半岛和东北亚和平与稳定，呼吁以外交和政治方式和平解决问题。
根据这份决议，国际社会将减少对朝鲜的石油供应，禁止朝鲜纺织品出口以及禁止朝鲜海外务工人员向国内汇款等，以最大限度遏制其核武器和导弹计划。
中国常驻联合国代表刘结一在决议表决后表示，中方一贯坚持实现朝鲜半岛无核化，坚持维护半岛和平稳定，坚持通过对话协商解决问题。第2375号决议体现了上述“三个坚持”原则，表明了国际社会反对朝鲜发展核和弹道导弹能力、维护国际核不扩散体系的一致立场。中方敦促朝方正视国际社会要求朝方停止核导开发的愿望和意志，切实遵守和执行安理会决议，不再进行核导试验，切实回到无核化轨道。
俄罗斯常驻联合国代表涅边贾发言时表示，安理会成员国应当继续寻找朝核危机的外交解决办法。他敦促安理会认真考虑俄中两国提出的关于和平解决朝核危机的倡议。
涅边贾同时强调：“俄罗斯不承认朝鲜争取核大国地位的诉求，并支持联合国安理会所有关于要求平壤停止其导弹计划的决议，以实现朝鲜半岛无核化。”
针对朝鲜9月3日进行的第六次核试验，美国在次日向安理会成员散发了制裁朝鲜的决议草案，供安理会15个成员国讨论。这是2006年以来联合国安理会第九次通过针对朝鲜核导计划的制裁决议。
今年7月4日，中俄就朝鲜半岛问题发表联合声明。双方以中方提出的并行推进半岛无核化和建立半岛和平机制“双轨并行”思路、朝鲜暂停核导活动、美韩暂停大规模军演的“双暂停”倡议和俄方提出的分步走设想为基础，制定了解决朝鲜半岛问题的“路线图”。（新华社）
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost