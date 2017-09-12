地铁上小伙不让座，大妈一屁股坐在他腿上~太尴尬了！

近日，又发生了一起“辣眼睛”的求让座事件。
南京地铁1号线上，大妈认为小伙得让座，然而小伙却不愿意，于是大妈一屁股坐在他腿上，画面顿时僵住了…
据上传视频的人称，这名年龄较大的女士上地铁后，示意小伙儿为她让座，而小伙却不愿意。
反复沟通不成后，大妈竟一屁股坐在小伙子腿上，把这大活人当成了座位，场面一度非常尴尬。
民警介绍，大妈争夺的是一个老弱病残孕专座的座位，但是这个座位在没有人坐的情况下，普通乘客还是可以照常坐。“老弱病残孕专座标签，只是道德层面的提醒，并不是硬性的法律规定，并不是说只有老弱病残孕才能座。”
看来，大妈的要求并不非分，小伙的主张也不违法。如此奇葩的"求让座"举动实在令人匪夷所思。南京地铁警务人员介绍，通过社会的大力倡导宣传，地铁上，年轻人主动向老弱病残孕乘客让座的比例还是比较高的。
视频被传上网络后，网友一时间也炸开了锅
有网友表示不能理解大妈的行为：
@无水印情侣头：这大妈年纪也不大吧？要座位有理了？
@涛小包：让座是情分 ，不让座是本分。
@潘潘爱吃肉肉：倚老卖老！没点素质
@粉红大酥：这要是换成男的坐到女的腿上这评论里的女的估计要骂死了
也有网友表示。小伙子确实坐在“老弱病残孕”专座上，大妈的主张也有道理：
@哼嗯啊哈呦：说句公道话，确实有很多人明明看见老弱病残孕的专座还要去座，当然没有老弱病残孕的时候你可以座，只要有这类保护人群你就得让，要不设置老弱病残孕的座位干嘛？
但无论是什么原因，用这样的行为来要求让座，终归是有一些不妥。
@叫我玲大：不忍直视 大妈 你家人知道你这样吗
@MC-yuky：我都不敢点开看，太尴尬
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