中国退出提振人民币汇率措施 防范宏观金融风险

美媒称，随着近期人民币汇率飙升给中国出口商带来打击，中国正着手退出一些旨在提振人民币汇率的措施。
据美国《华尔街日报》9月11日报道，中国央行9月8日晚间下发给商业银行的通知显示，从9月11日起，中国央行将取消一条两年前推出的会加大交易员做空人民币成本的规定。
报道称，央行将外汇风险准备金率调整为零。交易员和分析人士称，此举将使企业和投资者买进美元、卖出人民币的成本降低，进而可抑制人民币近几周的大幅升值势头。这份央行通知显示，这项措施可防范宏观金融风险。
此外，中国央行9月8日晚间发布的另一份通知还取消了对境外银行人民币存款的准备金要求，此举将释放更多人民币资金进入香港离岸人民币市场，可能会方便海外投资者做空人民币。这一准备金要求于2016年1月份生效。
与此同时，了解政策调整的官员透露，预计到9月底中国政府将逐步退出去年底在人民币大幅下跌之际为抑制对外投资而采取的临时举措。中国国务院8月份发布的对外投资指导意见将取代这一举措。
报道称，新的对外投资指导意见鼓励技术等领域的对外投资，但限制企业投资海外房地产、体育、娱乐等行业。据参与政策制定的一名官员称，随着外汇市场的状况改善，退出其中部分临时举措是合理的。
通过取消部分限制措施，中国政府正在逐步退出两年前旨在遏制人民币过快跌势以及维持人们对中国这个全球第二大经济体的信心所采取的一系列空前措施。
报道称，今年，美元的意外走弱增强了上述策略的效果，导致人民币大幅升值。人民币汇率飙升已开始拖累中国的出口增长，令中国出口商品在海外市场更加昂贵，许多出口海外市场的制造商面临利润受压的威胁。
中国海关总署9月8日公布的数据显示，中国8月份出口同比增长5.5%，增速低于7月份的7.2%，同时也低于预期。此前接受《华尔街日报》调查的经济学家预计中国8月份出口增长6%。经济学家们称，虽然中国制造商料将继续从全球需求回暖中受益，但人民币持续升值将抑制中国出口进一步增长。
报道称，中国政府并不希望人民币大幅走软，并仍维持对人民币的严格掌控，其采取的措施包括限制中国企业和个人的资金流出，以及严格掌控人民币兑美元中间价的设定。每日人民币中间价能体现中国所希望的人民币走向。
报道称，最新的政策调整凸显了中国政府将人民币汇率控制在希望水平的难度。尽管政府强烈希望牢牢掌控国内经济，但中国和全球其他地方之间经济联系的不断加深已导致跨境资金流动增加，令人民币不可避免地受到市场力量影响。与此同时，公司和投资者关注着中国政府的政策方向，以寻找押注人民币的线索，因此有时会一拥而入导致人民币单向波动。
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