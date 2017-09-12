中国正建世界最大量子实验室 将大幅改善潜艇隐形能力

港媒称，据了解情况的科学家和学术权威们说，中国正在建造世界上最大的量子研究设施，以开发量子计算机和其他“革命性”技术，供军队破解密码并用于隐形潜艇。
据香港《南华早报》网站9月11日报道，中国的这个量子信息国家实验室将位于安徽省的合肥市，占地约37公顷，紧邻一个小湖。据安徽当地媒体报道，9月晚些时候，开发商将受邀参加建设该实验室的合同竞标。
据安徽媒体报道，在这一项目中扮演关键角色的中国著名量子科学家潘建伟于今年5月向当地官员介绍时说，在这一设施中开发的技术可以立即为军队所用。
报道称，能用前所未有的精确性对物体物理参数的细微变化进行测量的量子计量学能大幅改善潜艇的隐形作战能力。
报道称，配备了量子导航定位系统的潜艇能够在水下作业3个多月，而无需浮出水面接收卫星定位信号。
据潘建伟说，一艘潜艇在水下作业100天后，艇长仍然能够以仅仅几百米的误差在太平洋中定位潜艇的位置。
该实验室的另一项任务是，开发出中国首台能够在几秒内破译密码的量子计算机。
安徽媒体援引潘建伟的话说，他们的计划是在近期内实现“量子霸权”，计算能力可以达到目前全世界所有计算能力之和的100万倍。
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