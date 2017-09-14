心有余力不足 英海军渴望重返亚太恐难实现

据美国《防务新闻》网站9月11日报道称，皇家海军第一海军大臣菲利普·琼斯上将称，如果英国想在亚太地区构建新的贸易伙伴关系，该国海军需要经常回到该地区。
琼斯对参加伦敦一次海事会议的高级海军和工业界官员说：“亚太地区包括世界前三大经济体中的两个和前16大经济体中的5个。如果英国确实希望构建新的全球贸易伙伴关系，这就是我们需要去的地方。”
琼斯承认，这是一项渴望，而不是一项政策，“但事实仍然是：如果我们认真对待我国的全球经济抱负，我们将需要一支与此相配的全球性海军”。
他说，英国最近在新加坡设立了国防参谋部办事处，这表明英国国防部开始考虑我们在这方面的选项。
琼斯想要效仿法国，在该地区建立存在。他说：“因为将为数不多的开支投入于少量在该地区前沿部署的巡逻舰艇、轻型护卫舰和海上飞机，法国在亚太（地区）拥有相当大的影响力。”
然而，英国短时间内不可能复制这种模式。皇家海军因为军舰而手头拮据，它目前由19艘舰艇组成的驱逐舰和护卫舰舰队已经疲于在距离本国更近的区域维持行动。政府称将扩大皇家海军舰队，但这可能需要花费一段时间，因为尚未订购的新26型和31e型轻型通用护卫舰至少到2023年才能开始替代英国目前拥有的13艘23型护卫舰。
资产有限有助于解释为什么英国军舰4年来没有出现在该地区，这一情况将在明年得到改变，首相特雷莎·梅8月份曾宣布，皇家海军的23型护卫舰“阿盖尔”号将与盟军在该地区进行演习。
中国在印度洋不断提升的影响力也可能需要英国作出反应。
琼斯说，在21世纪20年代将英国航母作战群部署到该地区，将是我们雄心壮志的有力体现。
琼斯说：“我们在新加坡仍然拥有停泊权。随着海军不断壮大，让31e型护卫舰驻扎在东南亚将是完全可能的。”
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