台军舰卸载导弹竟不慎滑落甲板 甲板人员受惊四散逃开

港媒称，台海军146舰队“子仪”军舰9月11日在卸载导弹时，其中一枚重达625千克的防空导弹不慎滑落甲板，造成弹头及尾翼损伤。导弹滑落时，甲板上的人员受惊吓四散逃跑。军事专家认为，事件反映台官兵训练不足，且防空导弹需通电点火才能引爆，如果不是猛烈撞击不会爆炸。
据香港《明报》网站9月13日报道，这次滑落甲板的标准一型防空导弹是台海军舰艇使用的舰队区域防空导弹，专门攻击来犯敌机，目前配备在成功级军舰上。该款导弹重625千克，长4.47米）。由于该型导弹在上世纪60年代后期研发，制造商雷神公司已宣布，将于2020年停止后勤支援，台海军已规划展开汰旧换新。
台海军舰队指挥部发布的新闻稿指出，海军146舰队“子仪”军舰9月11日下午3时许，于马公测天岛码头执行卸弹作业，其中一枚标准一型防空导弹在吊载时不慎滑落甲板，造成弹头及尾翼损伤，无人受伤。现时初步研判军方人员可自行修复该导弹，更换零附件后可正常使用。针对此次导弹滑落受损，台海军称将详细调查成因，检讨疏失责任，以落实风险管控，避免同类事件再发生。
台湾《自由时报》引述海军人员指出，导弹滑落时，在甲板上的操作官兵个个都受到惊吓，第一时间就是赶快跑开，等到认为不会有爆炸危险时，再展开后续处理。
香港军事评论员梁国梁表示，防空导弹有分箱式和摇臂式发射装置，台军舰的防空导弹通常安装的是摇臂式发射装置，在卸载时十分简易，出现滑落事件十分罕见，显示官兵平时训练不足。
他还说，防空导弹在低处跌落地面一般不会发生爆炸，因导弹需通电点火才能引爆战斗部（弹头），若非遭猛烈撞击，导弹是不会爆炸。
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