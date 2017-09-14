小米发售新机对抗苹果 重返全球智能手机销量前五

外媒称，中国小米公司11日发布首次使用无边框屏幕的高级智能手机，对抗12日发布的iPhone新机型。在全球最大的手机市场中国市场转为负增长的背景下，小米投入设计较好、价格较低的旗舰机型，试图重回高速增长轨道。
据《日本经济新闻》9月12日报道，在北京市内一家大学体育馆举行的发布会上，小米科技董事长兼首席执行官雷军强调新机型MIX 2比iPhone更有优势。
报道称，MIX 2的特征是全面屏，在世界上首次采用日本显示公司生产的新型屏幕，将边框部分控制在1毫米以下，重新调整扬声器等设计，实现了“无边框”。
MIX 2镜头是索尼公司产品，像素比以往更高。手机处理速度等也有了提高，比以往更加适合打游戏。
据报道，小米手机2015年国内出货量居第三位，市场占有率为14%。中国手机市场之后增长放缓，华为技术和OPPO等市场份额迅速扩大，竞争更加激烈。2016年，小米手机市场占有率降至8%左右。小米公司2016年秋投入的MIX取得了成功，2017年第二季度小米手机市场份额恢复至11.8%，超过苹果手机，跃居国内市场第四位。
小米公司也在加快开拓海外市场。雷军说：“小米手机在印度和印度尼西亚等12国的市场占有率进入了前五位。”小米公司宣称，MIX 2符合世界226个国家和地区的通信标准。
如果小米公司无法在世界最大规模的中国市场取得胜利，则算不上是真正的“复活”。小米公司认为，通过实现无边框，在设计方面也可以与iPhone抗衡。另外，小米手机价格远低于苹果手机，这也是其优势。
另据俄罗斯《生意人报》网站9月11日报道，中国智能手机制造商小米公司在销量下降和世界市场份额减少数年后，重返世界前五。根据国际数据公司的评估，今年第二季度小米卖出了2120万台智能手机，同比增长59%。除小米外跻身世界销量前五的是三星、苹果、华为和OPPO。
此外，尽管小米位列第五，但其销售增速是五大手机品牌中最高的。小米在智能手机市场中的份额在过去12个月里从3.9%增至6.2%。
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