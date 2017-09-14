从“翘课女王”到国家元首——新加坡首位女总统哈莉玛的华丽转身

当地时间13日中午，新加坡总统选举总选举官宣布，新加坡前国会议长哈莉玛·雅各布当选新加坡第八任总统。顿时，聚集在总统选举提名中心前的数百名哈莉玛支持者沸腾了。
他们顶着烈日等候了多时，就是为了见证这位当年的“翘课大王”实现华丽转身，成为新加坡首位女总统的历史瞬间。
“生活真的很艰难，但你还是做到了”
“小女孩，你做得很好。虽然你遇到很多挫折，生活真的很艰难，但你还是做到了。那不算太糟!”
今年8月宣布参选总统后，面对媒体提问“如果有机会回到从前，会对中学时代的自己说些什么”，63岁的哈莉玛如是说。
这段话折射的是一段不堪回首的往事。
哈莉玛读中学时，因为经常缺课，差点被学校扫地出门。“校长告诉我:‘女孩，如果你一直不上学，那我只好开除你。’那是最后通牒。”
哈莉玛自嘲当年自己是个“翘课女王”，并坦言那是她“一生中最糟糕的时刻”。“但我告诉自己，不要自怨自艾，要重新振作向前看。”她说。
事实上，哈莉玛逃学并不是因为贪玩，而是为了帮助母亲维持生计。这给她的豆蔻年华又增添了一抹悲情色彩。
哈莉玛的父亲是印度裔新加坡人，母亲是马来裔新加坡人。哈莉玛8岁那年，父亲去世，母亲靠卖椰浆饭的微薄收入拉扯家里5个孩子长大，哈莉玛一度面临交不上学费的窘境。
看着母亲每天从凌晨4点忙到晚上10点，哈莉玛从10岁开始就利用课余时间给母亲打下手。
“这段日子让我切身了解贫困生活的压力。艰辛的岁月给全家带来不少挑战，却也激发了我向上的决心。我当时最期待的就是尽快完成学业，然后找份工作来帮母亲补贴家用。”
一个谦卑的人，一颗服务大众的心
哈莉玛的支持者在说起她时，往往都不约而同地提到她的一个特点，那就是谦逊。
卡姆西亚尔·欧曼今年62岁，身体的不便让她只能依靠轮椅出行。她说，哈莉玛曾去她所在的社区看望癌症患者。“她是一位非常谦逊的人，对病人非常和善。”她相信，曾是一名法官的哈莉玛能公正和明智地处理新加坡的事务。
来自新加坡高级海员联合会的吴佳美说，她的单位与哈莉玛工作30多年的新加坡全国职工总会一样，都是为工人服务的。吴佳美说，不管她的机构遇到什么困难，哈莉玛都乐于提供帮助。“她是一个很谦卑的人，有一颗愿意服务大众的心。”
靠当狱警的哥哥的资助以及奖学金，哈莉玛1978年在新加坡国立大学法律系完成学业，毕业后便加入了新加坡全国职工总会。她给工人讲解劳工法，并为工友解决了许多实际问题，被誉为“行走的劳工法辞典”。她当过全国职工总会副秘书长，还担任过国际劳工组织标准委员会副主席。
新加坡全国职工总会会长雷家英说，哈莉玛2011年出任新加坡社会与家庭发展部政务部长前，曾受邀出席瑞士日内瓦国际劳工组织的会议。会议结束时，在场人士全体起立鼓掌，对她为国际劳工运动所做的贡献致敬。
2013年1月，哈莉玛被推选为新加坡第一位女性国会议长，现在又成为新加坡首位女总统。她在当选感言中动情地说:“我深怀谦卑之心为你们服务，希望能与你们并肩工作。”
从小接触中华文化，从政理念深受影响
新加坡是一个多元种族国家，华族､马来族､印度族和欧亚裔是主要族群。新加坡总统选举每6年举行一次，总统为象征性国家元首。
去年11月，新加坡国会通过宪法修正案，改进了从1993年起实行的民选总统机制，规定如果连续5届总统选举中某个族群的代表没有当选总统，下一届选举的候选人名额就只保留给这个族群。
由于占新加坡人口13%的马来族过去40多年都未担任过总统，因此哈莉玛在此次选举中作为代表马来族的唯一合格候选人，在没有竞争对手的情况下不战而胜，成为新加坡历史上首位女总统，同时也是第二位马来族总统。
哈莉玛曾在一所华族女子学校念小学，哈莉玛是学校里为数不多的马来族学生之一。与中华文化的早期接触对她从政之后的理念产生了很大影响。
哈莉玛的办公室里有一幅她十分钟爱的“仁”字书法作品，孔子思想中“克己复礼”的仁爱精神已经融入她的血液，成为她对自己不变的要求。在竞选总统过程中，她也曾引述孔子“先之劳之”的教诲。
哈莉玛在当选感言中说，或许有人对未经竞争的选举持保留态度，“但我承诺毫不犹豫地努力为所有人服务，成为每个人的总统”。(新华社记者王丽丽 李晓渝 于荣)
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