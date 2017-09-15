    • 2017年9月15日

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    军备竞赛已在人工智能领域展开 美优势地位不保

    星期五, 九月 15, 2017

    俄媒称，俄罗斯总统前不久在雅罗斯拉夫表示，“人工智能——这不仅是俄罗斯的未来，也是全人类的未来。这里蕴藏巨大潜力和现在难以预测的威胁……谁成为这一领域的领导者，谁就将是世界的主宰者”。普京的话不是耸人听闻或某种启示录，现在许多人都这么想。

    据俄罗斯《专家》周刊网站9月14日报道，成为世界的主宰者，自然是许多人的梦想，但中国、美国和俄罗斯的机会最大。新的军备竞赛——已经在人工智能领域开始。可以注意到，其中的军事成分不仅存在，而且十分显著。人工智能不但可以用于和平目的，而且可成为非常有效的武器。

    报道称，中国、美国和俄罗斯之间的人工智能发展竞赛有别于常规军备竞赛。各种技术现在具有立即被用于军事和商业目的的明显潜力。例如，脸书网站用来根据照片寻人的技术可帮助政府部门找到嫌疑人、间谍和恐怖分子。为制造无人驾驶汽车，需要同样使用在无人机上的技术。结果，私人公司研究的实际上是也可用于军事的两用技术。

    报道称，中国、美国和俄罗斯已经意识到了人工智能在不远的未来对国家安全的巨大重要性。三个国家均在这个最新领域发奋苦干并取得了一些成绩。例子就在眼前。现在最为人熟知的是无人机和软件。

    WIRED网站援引新美国安全中心分析师格雷戈里·艾伦的话说：“中国、美国和俄罗斯一致认为，人工智能将是未来所有国家实力的核心。”不久前艾伦与另几位作者根据美国国家情报总监丹尼尔·科茨的要求合写了一篇研究报告。艾伦在报告中将人工智能的出现和发展与核武器的出现和发展相提并论。

    报道称，美国在人工智能领域的领先地位并不稳固，完全有可能被竞争者夺走。


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